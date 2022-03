Sateet ja pakkaset ovat vaurioittaneet Pirkanmaan teitä – Nämä tiet ovat pahimmassa kunnossa

Sekä soratiet että asvalttitiet kärsivät kuluneen syksyn ja talven säistä. Painorajoituksia on tiedossa osalle sorateistä.

Routa on vaurioittanut Pirkanmaan teitä aiempinakin talvina. Vuonna 2011 kuvattiin Nokialta Poriin johtavalla valtatie 11:llä asvalttiin tullut halkeama.

Syksyn runsaat vesisateet ja talven pitkät pakkasjaksot aiheuttavat Pirkanmaan teille vaikean kelirikkokevään. Ely-keskus tiedotti asiasta keskiviikkona.

Pirkanmaalla on runsaasti sekä pinta- että runkokelirikolle alttiita teitä. Pintakelirikosta kärsivät muun muassa Pälkäneen Kyynäröntie, Kangasalan Kuhmalahdella Keljontie ja Haapasaarentie.

”Nämä ovat pintakelirikon suhteen tällä hetkellä Pirkanmaan pahimmat. Selkeää syytä ei ole löytynyt, mistä se johtuu. Nyt kelirikkokauden aikana teille annetaan ensiapua, ja suunnitellaan korjaukset kesäksi”, sanoo tienpidon asiantuntija Tomi Alho Pirkanmaan ely-keskuksesta.

Alhon mukaan pintakelirikko on ollut lisääntymään päin viime vuosina Pirkanmaalla. Muutama vuosi sitten korjattiin pitkiä tieosuuksia Sastamalan, Nokian ja Hämeenkyrön alueella.

Runkokelirikon osalta varsinaisia ongelmateitä ei ole, mutta alueellisesti ilmiö painottuu hiukan enemmän Oriveden ja Virtain alueelle. Runkokelirikon aiheuttamat paikalliset rungon pehmentymät, reiät ja kohoumat vaikeuttavat sorateillä kaikkia liikkujia. Soratien runkokelirikko näkyy koko tien kantavuuden heikkenemisenä, pintakelirikko taas tien pehmeänä tai liejumaisena pintakerroksena.

Pintakelirikko näkyy tien pehmeänä tai liejumaisena pintakerroksena. Runkokelirikossa tien rakenteeseen imeytynyt vesi jäätyy linssin muotoisiksi jääpaakuiksi, jotka tuntuvat tietä ajaessa kumpareina. Paakkujen sulaessa tierakenteen vesipitoisuus kasvaa eikä tie kestä liikenteen kuormia.

Vaurioita paikataan jo

Tampereella sorateitä on vähän, mutta roudan vaikutukset näkyvät myös asvalttiteillä. Työpäällikkö Antti Sorvali Tampereen Infrasta kertoo, että kuluneen talven aikana päällysteisiin on syntynyt todella paljon vaurioita. Niitä löytyy ympäri kaupunkia, eniten iäkkäiltä ja vilkasliikenteisiltä teiltä. Joillekin tieosuuksille on jouduttu asettamaan varoitusmerkkejä vaurioiden vuoksi.

”Reikiä joudutaan nyt paikkaamaan purkkimassalla joskus jopa päivittäin”, Sorvali kertoo.

Valupaikkaukset päästään aloittamaan vasta, kun sää lämpenee riittävästi ja tiet sulavat kunnolla. Kesän asvaltointiohjelmasta Sorvali ei osaa vielä tässä vaiheessa sanoa, mitä katuja se koskee.

Routa tavallista syvempi

Talven ja syksyn säiden seurauksena maaperässä on nyt runsaasti vettä. Pirkanmaalla on keskimääräistä enemmän lunta, mikä lisää sulamisvaiheessa teiden vesikuormitusta. Runsaasta lumipeitteestä huolimatta maa on routaantunut suuressa osassa Pirkanmaata selvästi tavanomaista syvemmälle.

Paikalliset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi kelirikon syntymiseen ja ajankohtaan. Aukeilla kuivilla paikoilla tie voi olla jo täysin kesäisessä kunnossa, kun kosteilla metsäisillä paikoilla kelirikko on vasta alkamassa.

Päällysteiden kannalta perinteinen ja luminen talvi on ollut hyvä, joskin päivällä sulaneen hangen kylmän yön uudelleen jäädyttämä vesi kurittaa niitäkin. Yhdessä sateen kanssa nollan molemmin puolin vaihtelevat lämpötilat ovat ely-keskuksen mukaan päällysteille ”myrkkyä”.

Sorateille luvassa painorajoituksia

Kelirikkotilanne voi olla vaikea erityisesti raskaalle liikenteelle. Raskaat kuljetukset kannattaa sen vuoksi ajoittaa joko kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan, ely-keskus neuvoo.

Vaikka tielle ei olisikaan vielä asetettu painorajoitusta, voi yksittäinenkin raskas kuljetus pehmenneellä tiellä vaurioittaa tietä niin, että painorajoitus joudutaan sen jälkeen asettamaan.

”Uskaltaisin sanoa, että painorajoituksia on tulossa keskimääräistä selvästi enemmän kuin muutama aiempana vuotena. Toivottavasti ei niin paljon kuin vuonna 2018, joka oli ennätysvuosi", Alho sanoo.

Myös huonokuntoisia päällystettyjä teitä voidaan joutua painorajoittamaan. Painorajoitukset voi tarkistaa Finntrafficin Liikennetilanne-palvelusta.