Pirkanmaalaisten yritysten ja niiden työntekijöiden valtava auttamishalu näkyy keräyksen tuotossa jo nyt. Tamperelainen M-Files lahjoitti 50 000 euroa ja Atoz lahjoittaa prosentin jokaisen kuukauden liikevaihdosta sodan aikana. Tampereen Teatteri lahjoittaa kahden näytöksen lipputulot. Voit kertoa tässäjutussa, miten yrityksesi on auttanut Ukrainaa.

Aamulehti

Framery, Avant Tecno ja Aamulehti haastoivat pirkanmaalaiset yritykset keräämään varoja Ukrainalle. Haasteeseen on vastannut ainakin 24 yritystä. Kaikki haluavat auttaa kykynsä mukaan.

”Olen aikanaan käynyt opiskelijavaihdossa Donetskissa. Aika syvältä riipii nyt katsella vanhojen koulukavereiden videoita Facebookista”, kertoo Atozin toimitusjohtaja Mikko Leinonen.

Atoz kertoo lahjoittavansa prosentin kuukauden liikevaihdostaan niin kauan kuin sota kestää. Tarkkoja kuukausittaisia liikevaihtoja toimitusjohtaja ei halua paljastaa, mutta lahjoitussumma liikkuu kuukausittain 3 300–5 500 euron tuntumassa.

”Lopullinen lahjoitettava summa riippuu siitä, kuinka paljon sotakuukausia kertyy. Toivottavasti ei montaa, mutta jos sota jatkuu, niin raha kaivetaan vaikka väkisin tämän asian puolesta”, Leinonen sanoo.

Tampereen Teatteri lahjoittaa puolestaan kahden esityksen lipputulot kokonaisuudessaan Unicefin hätäapukeräykseen sodasta kärsivän Ukrainan lasten ja perheiden auttamiseksi. ”Katsojien ja henkilökunnan kanssa keskustellessa on noussut suuri tarve auttaa Ukrainaa ja ottaa osaa avustustyöhön”, teatterinjohtaja Mikko Kanninen kertoo. TT:n lahjoitussummassa puhutaan kaikkiaan yli 10 000 eurosta.

Haasteen aloittajat ovat lahjoittaneet seuraavasti: Framery 68 165 euroa ja Avant Tecno 47 000 euroa. M-Files liittyi 50 000 euron lahjoituksellaan samaan mittaluokkaan Frameryn ja Avant Tecnon kanssa.

Lue alta haasteeseen tähän mennessä vastanneiden pirkanmaalaisten yritysten lahjoitussummat. Kaikkiaan rahaa on jo koossa yli 300 000 euroa.

Voit myös kertoa yrityksesi toimista Ukrainan hyväksi alla olevalla lomakkeella.

Listaa yrityksistä päivitetään seuraavan kerran ensi viikon puolivälissä.

Atoz

”Päätimme lahjoittaa prosentin kuukausittaisesta liikevaihdostamme Ukrainassa hätää kärsivien avuksi niin pitkään kuin sota jatkuu. Ensimmäiset rahat lähtivät jo liikkeelle puoliksi SPR:lle ja Unicefille. Aloitimme helmikuun liikevaihdostamme.”

Avant Tecno

”Keräsimme SPR:lle lähes 47 000 euroa. Lahjoituksia tekivät yrityksen lisäksi yli sata työntekijäämme. Lahjoituskampanjasta on viestitty sosiaalisessa mediassa ja lisäksi olemme haastaneet mukaan muita pirkanmaalaisia yrityksiä.”

Aviela

”Käynnistämme ukrainalaisten koodareiden rekrytointipalvelun. Mukana auttamisessa on jo muutamia yrityksiä, esimerkiksi start-up-talo Platform 6 ja Peter Vesterbacka. Yritykset ovat lupautuneet palkkaamaan työntekijöitä. Etsimme rahoitusta, ja ukrainalainen koodarifirma auttaa työntekijöiden etsimisessä.”

Businesshunter ja Ekuterapia

”Haastoin päämieheni osallistumaan kampanjaan. Olemme molemmat köyhiä pienyrittäjiä, mutta viisikymppiset pistettiin lasten avuksi.”

Dekati

”Olemme lahjoittaneet kuukauden mainontaan varatut varat SPR:n katastrofirahastoon Ukrainan kriisin uhrien tukemiseen.”

Fusti

”Olemme tähän mennessä lähettäneet 400 ensiapulaukkua Puolan Punaiselle Ristille, joka välittää ne Ukrainan Punaiselle Ristille jaettavaksi rintamalle. Toimimme autonkierrätysalalla. Laukut on kerätty kierrätettävistä ajoneuvoista, ja niitä ovat meille tuoneet myös monet asiakkaamme. Keräämme edelleen ensiapulaukkuja Ukrainaan lähetettäväksi. Ensimmäinen lähetys toimitettiin eteenpäin 4.3.”

Framery

”Meillä oli kampanja viikon verran päällä. Siihen osallistui 242 frameryläistä. Kokonaissummaksi kertyi 68 165 euroa. Olemme lahjoittaneet varat SPR:n katastrofirahastoon. Lisäksi olemme omissa kanavissamme kannustaneet yrityksiä ja yksityishenkilöitä tukemaan Ukrainaa sopivilla tavoilla, esimerkiksi rahalahjoituksilla, osoittamalla tukea pakolaisille ja viestimään aktiivisesti rauhan puolesta.”

Gofore

”Työntekijöidemme aloitteesta avasimme ukrainalaisten auttamiseksi SPR:n keräystilin, jolle on tätä kirjoittaessani kertynyt 15 000 euroa. Goforelaiset ovat lahjoittaneet rahaa tilille, mutta keräys on SPR:n sivuilla avoin kenelle tahansa. Kun keräys alkoi, Gofore lupasi yhtiön puolesta kaksinkertaistaa summan siinä vaiheessa, kun se ylitti 10 000 euroa. Tämä summa tuli täyteen nopeasti, ja Gofore on siis lahjoittanut yhtiönä jo tuon kymppitonnin. Kannustamme työyhteisöämme miettimään tekoja, joilla Ukrainaa voidaan auttaa juuri nyt ja myös kauemmas katsoen. Parhaillaan organisoimme keräystä, jolla keräämme työyhteisönä ruokaa, päivittäistavaroita, hygieniatarvikkeita ja muuta tarpeellista toimitettavaksi sotaa pakeneville.”

Hetitec

”Lahjoitimme 500 euroa Unicefille.”

Hiking Travel

”Annamme taloudellisen tukemme Kirkon Ulkomaanavun kautta sekä yrityksenä että yksityishenkilöinä. Lisäksi olen kutsunut Tampereen vastaanottokeskuksen ukrainalaiset Siilinkarin talvikahvilaan jonakin aurinkoisena päivänä. Haluamme toivottaa pakolaiset tervetulleiksi Tampereelle ja tuoda hieman iloa elämään.”

Huolto Haara

”Olemme lahjoittaneet Ukrainan sodan lapsiuhreille 1 000 euroa Pelastakaa Lapset ry:n kautta.”

Lifehair

”Lifehair oy on auttanut lahjoittamalla 1 000 euroa suoraan Ukrainan puolustusministeriön tilille.”

Loistohoiva Tampere

”Lahjoitimme 1 000 euroa SPR:n katastrofirahastoon. Haastoimme some-julkaisussa muita yrityksiä ja yksityishenkilöitä auttamaan parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi juuri SPR:n kautta.”

M-Files

”M-Files teki 50 000 euron lahjoituksen Unicefille. Lisäksi kannustamme työntekijöitä tekemään omia lahjoituksiaan.”

Micro Magic

”Lahjoitamme kaikista maaliskuun aikana tehdyistä verkkokauppatilauksista kymmenen prosenttia Ukrainan tueksi. Haastamme mukaan oman ja sisaryrityksemme Magic Cloudin henkilöstön sekä kaikki vanhat ja uudet asiakkaamme. Jos hankinnat eivät ole ajankohtaisia, kannustamme tekemään lahjoituksen suoraan avustusjärjestöjen kautta.”

OP Tampere

”OP Tampereen henkilöstö, noin 250 henkilöä, saa tehdä yhden vapaaehtoistyöpäivän hyväntekeväisyyteen palkallisena. Olemme kannustaneet käyttämään sen Ukrainan hyväksi esimerkiksi SPR:n lipaskerääjänä. Rahallista lahjoitusta valmistellaan.”

Pirkan Opiskelija-asunnot

”Lahjoitimme 5 000 euroa Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon Ukrainan sodan uhrien tukemiseksi.”

Ramport

”Lahjoitimme 10 000 euroa Punaisen Ristin Katastrofirahastoon, joka toimittaa nopeaa apua kriisin keskelle. Kannustimme myös muita yrityksiä lahjoittamaan, tukemaan ja levittämään auttamishaluja Ukrainan hyväksi.”

Retee arts

”SPR:lle on lahjoitettu 300 euroa.”

Tallipihan Suklaapuoti

”Lahjoitimme SPR:lle 5 870 euroa. Summa kerättiin suklaarasioiden myynnillä. Rasioiden hinta lahjoitettiin kokonaisuudessaan kriisiapuun ja olemme lahjoittaneet myös suklaata toimitettavaksi Ukrainaan. Lisäksi olemme kehottaneet some-seuraajiamme lahjoittamaan mahdollisuuksien mukaan. Varmasti toteutamme vielä muitakin avustustoimia.”

Tampereen Ju-Jutsukoulu

”Kamppailuseura lahjoitti Unicefin kautta 1 000 euroa Ukrainan lasten auttamiseen.”

Tampereen Sähkölaitos

”Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Sähköverkko ja Tampereen Vera halusivat auttaa vastaanottokeskusta, josta puuttui keittiö- ja pyykkäysvälineitä. Pyysimme perjantaiaamuna 11.3. ostoslistaa tarpeista. Kävimme saman tein ostamassa paikallisista liikkeistä 5 jääkaappia, 10 mikroaaltouunia, 10 vedenkeitintä, 10 kokoontaitettavaa pyykinkuivaustelinettä ja 10 pakkausta pyykinpesuainetta. Tarjosimme apua myös sähköasennuksissa, mutta niitä ei tällä kertaa tarvittu. Henkilöstöllä on halu auttaa myös yksityishenkilöinä, joten tietoa avustustavoista on jaettu yrityksen sisällä.”

Tampereen Teatteri

”Tampereen Teatteri lahjoittaa torstaina 17.3. esitetyn Kotiopettajattaren romaani-esityksen ja lauantaina 19.3. kello 13 alkavan Kansalliskirjailija-esityksen lipputulot lyhentämättöminä Unicefin hätäapukeräykseen sodasta kärsivän Ukrainan lasten ja perheiden auttamiseksi. Lauantain esityksessä lavalla nähdään paikkausrooleissa myös teatterinjohtaja Mikko Kanninen."

Tähti-Set

”Arkkitehtitoimisto Tähti-Set oy on lahjoittanut 3 000 euroa Unicefin kautta Ukrainan lapsille.”

Welado

”Myös Tampereella toimiva Welado on haastanut oman henkilöstönsä (noin 220 henkeä) mukaan SPR:n hätäapukeräykseen. Tavoitteenamme on kerätä yhdessä 30 000 euroa. Welado lahjoitti yrityksenä 10 000 euron pohjapotin. Lisäksi Welado tuplaa weladolaisten antaman lahjoitussumman toiseen 10 000 euroon asti. Kun esimerkiksi henkilöstön jäsen antaa keräykseen 100 euroa, Welado lisää toiset 100 euroa. Tällä hetkellä (14.3.2022) potissa on 13 241 euroa, josta siis tuo 3 241 euroa tuplaantuu eli varmasti olemme keränneet jo 16 482 euroa. Keräyksemme on voimassa vielä 110 päivää, joten meillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa tavoitteemme.”