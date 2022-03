Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Nokialaisella hoiva-alan johtajalla Arja Laitisella on ratkaisu hoitajapulaan, eikä se ole palkkaus – ”Nyt tarvitaan rohkeutta ja uusi tapa ajatella”

Poliitikko ja hoiva-alan johtaja Arja Laitinen on yksi heistä, joiden tehtävänä on nyt etsiä ratkaisuja sote-alan henkilöstöpulaan. Laitinen kertoo, millä käytännön keinoilla pula helpottaa ja millaista uutta ajattelua tarvitaan. Hoitajamitoituksen korottaminen on hänestä väärä ratkaisu. ”Se ei ole minkäänlainen tae hyvästä hoivasta.”

Nokialainen poliitikko, hoiva-alan johtaja Arja Laitinen on mukana sosiaali- ja terveysministeriön kokoamassa työryhmässä, joka etsii ratkaisuja sote-alan henkilöstöpulaan.

Aamulehti Luvut puhuvat puolestaan ja niiden viesti on vakava. Vuonna 2030 yli 75-vuotiaita on Suomessa jo yli 780 000. Vaikka heistä suurin osa pärjää itsenäisesti, avun tarve kasvaa erityisesti viimeisinä elinvuosina. Samaan aikaan hoitajamitoitukset kiristyvät koko ajan. Jo huhtikuussa 2023 tehostetun palveluasumisen yksiköissä yhtä hoidettavaa ikäihmistä kohti pitää olla vähintään 0,7 hoitajaa.