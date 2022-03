Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Viime vuoden oikukas sää pyyhki Antilan tilan kevätvehnät mennessään, ruokaa ei riittänyt edes omalle karjalle – yli satavuotias tila uhkaa laittaa lapun luukulle

Hämeenkyrössä maitotilaa pitävä Turo Antila pelkää, että maatalouden huoltovarmuuspaketista menee siivu kauppojen taskuun. Osa kotimaisista elintarvikkeista on hänen mukaansa kaupoissa polkumyynnin asemassa. Yli satavuotiaan tilan jatko on vaakalaudalla, kun maatalouden kannattavuus on kriisissä.

Tiina Antilan päivä on työntäyteinen suurperheen äitinä. Pariskunta hoitaa lypsykarjaa pääosin kahdestaan. Maatalouden rankka kustannuskriisi on tuonut nyt synkkiä sävyjä Hämeenkyröön.