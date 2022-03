Henkilöjunaliikenne lakkasi Urjalassa vuonna 1997. Kunnanjohtaja panee toivonsa maailman ja asenteiden muuttumiseen. Aamulehti kiertää vuorotellen Pirkanmaan kunnat ja paneutuu kiinnostaviin paikallisiin puheenaiheisiin

Aamulehti

Urjalassa tavoitellaan henkilöliikenteen aloittamista rautateillä. Henkilöjunat lakkasivat pysähtymässä Urjalan asemalla vuonna 1997 ja tavaraliikenne lakkasi pari vuotta sen jälkeen.

Kunnanjohtaja Annu Kuusisto kertoo, että hanke liikenteen uudelleen aloittamiseksi on viritetty. Ensimmäinen askel on tehdä selvitys, millaisilla reunaehdoilla junien pysähtyminen olisi mahdollista. Urjalan valtuuston on hyväksynyt selvitykselle 20 000 euron määrärahan. Hankkeen eteneminen vaatii yleensä myös asiantuntijaselvityksen.

Taustalla on ajatus, että junayhteys etelään ja pohjoiseen lisäisi kunnan vetovoimaa ja helpottaisi työmatkaliikennettä. Vuonna 2019 Urjalasta matkusti Tampereelle töihin 135 ja Akaaseen 142 henkilöä. Turun suuntaan kulkijoita oli alle kymmenen. Urjalaan matkusti töihin 134 henkilöä, joista Tampereelta 73 ja Turusta 3.

Keskusteluissa ovat mukana myös Humppila, Akaa ja Loimaa. Kuusisto sanoo, että muilla kunnilla tilanne on toinen ja tavoitteena on ylipäätään Toijala–Turku-yhteyden parantaminen, mutta Urjalassa ykköstavoite on henkilöliikenteen aloittaminen ja erityisesti yhteys Tampereen suuntaan.

Tunnustelut seisakkeen saamiseksi on aloitettu VR:n kanssa. Ensimmäinen tapaaminen oli maaliskuussa. Kuusisto luonnehtii tapaamista kehittämishenkiseksi.

Kuusisto myöntää, että seisakkeen käyttöön saaminen vaatii sekä investointeja että selvityksiä. Hän uskoo silti, että liikenne voi olla mahdollista aloittaa uudelleen. "Maailma, suhde maaseudulla asumiseen ja junamatkustamiseen ovat muuttuneet. Ekologisuus on nostanut päätään uudella tavalla. Sitä taustaa vasten on hyvä käydä arviointi uudelleen. Nyt on siihen hyvä hetki.”