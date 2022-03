Hätämajoitukseen saapunut noin 70 ukrainalaista Tampereelle – ”Valmiuksia on”

Koko Suomessa ukrainalaisten tekemiä turvapaikkahakemuksia oli maanantaihin mennessä kirjattu 994. Niistä 986 viimeisen viikon aikana, Maahanmuuttovirasto kertoo.

Tiistaiaamuun mennessä Tampereelle oli saapunut noin 70 Venäjän hyökkäystä pakenevaa ukrainalaista, kaupungin psykososiaalisen tuen palveluiden palvelujohtaja Maritta Närhi sanoo.

He ovat henkilöitä, jotka ovat hätämajoituksessa Kaupin vastaanottokeskuksessa.

Tampereelle tai Pirkanmaalle saapuneiden ukrainalaisten kokonaismäärää on mahdoton arvioida, sillä kaikki eivät hakeudu avun piiriin. Esimerkiksi useat yksityiset toimijat ovat hakeneet ukrainalaisia muun muassa Puolan rajalta kohti Pirkanmaata.

Närhen mukaan tilanne elää koko ajan. Suurin ryhmä ukrainalaisia saapui hätämajoitukseen juuri tiistain vastaisena yönä. Sitä ennen kirjauksia oli tehty yksittäisistä henkilöistä.

Närhi sanoo, että vielä on vaikea avata sitä, minkälaista apua saapuneet tarvitsevat. Ensisijaisesti heidät on kuitenkin saatu turvaan ja majoitukseen.

Kauppiin mahtuu kolmesta neljään sataa ihmistä ja kaupungilla on valmius lisätä paikkoja muutamalla sadalla. Uusia hätämajoitukseen soveltuvia tiloja on jo tiedossa, mutta niiden avaamisesta päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto.

”Tämä on tällaista päivä kerrallaan menemistä. Emme pysty ennakoimaan määriä, mutta pystymme varautumaan. Valmiuksia on”, Närhi kertoo tiistaina aamupäivällä.

Iso osa Ukrainasta paenneista on tässä vaiheessa jäänyt kotimaansa naapurimaihin. Eniten ihmisiä, yli miljoona, on paennut Puolaan. Kokonaiskuvaa siitä, kuinka moni jatkaa matkaansa tai kuinka moni odottaa Venäjän hyökkäyksen päättymistä ja nopeaa kotiin palaamista, on Närhen mukaan vaikea arvioida.

Kaupungin ylläpitämän vastaanottoyksikön lisäksi Tampereella toimii SPR:n yksityismajoitusyksikkö, jota johtaa SPR:n Hämeen piiri.

Turvapaikkahakemuksia 994

Koko Suomessa turvapaikkahakemuksen Ukrainasta Suomeen oli maanantai-iltaan mennessä tehnyt 994 ihmistä vuoden alusta alkaen. Maahanmuuttoviraston mukaan näistä peräti 986 on tehty sodan syttymisen jälkeen eli 24. helmikuuta alkaen.

Maahanmuuttovirasto pyytää 3. maaliskuuta päivätyssä tiedotteessaan, että toimijat, jotka hakevat ukrainalaisia alueelta pois, tekisivät siitä ilmoituksen. Tällä Maahanmuuttovirasto pyrkii katsomaan kokonaiskuvaa maahan saapuvista ukrainalaisista. Maanantaiaamuun mennessä tällaisia kuljetusilmoituksia oli tehty 123.

Maahanmuuttovirasto ei pysty tässä vaiheessa erittelemään sitä, mihin päin Suomea kuljetuksia on tullut.