Tällainen on koulupäivä pienessä pirkanmaalaisessa kyläkoulussa, joka on houkutellut oppilaita myös naapurikunnista – Lasten käytös teki toimittajaan vaikutuksen

Punkalaitumen Pohjoisseudun koulussa päivä sisälsi legoleikkejä, mäenlaskua ja oppia muun muassa uusiutuvasta energiasta. Aamulehti kiertää vuorotellen Pirkanmaan kunnat ja paneutuu kiinnostaviin paikallisiin puheenaiheisiin.

Aamulehti, Punkalaidun

Vaikka välitunti on parhaimmillaan, kolme koululaista tervehtii reippaasti ja kysyy, ketä etsimme. He johdattavat meidän opettajainhuoneeseen, jossa vs. rehtori Elina Tervajärvi on tauolla.

Pohjoisseudun koulu Punkalaitumella sijaitsee muutaman kilometrin päässä kunnan keskustasta. Se on kunnan toinen alakoulu ja ainoa kyläkoulu. Se on myös seutukoulu, jossa lapsia opiskelee naapurikunnistakin. Kaikkiaan oppilaita on nyt 65. Ennustekin näyttää hyvältä.

Punainen puukoulu on korkealla mäellä Oriniemen kylässä Punkalaitumella. Sen pihapiirissä on luistelukenttä kaukaloineen, laavu ja vieressä metsä majojen rakenteluun.

Liukurissa Ronja Ojainmaa (edessä), Aada Mahnala ja Venla Kaunisto. Taustalla vuoroaan odottavat Sylvi Laurila (vas.), Siina Varila ja Viljo Ilvesmäki.

132-vuotiaassa kyläkoulussa on välillä ollut lapsia vähemmän ja tulevaisuus sumuisempi kuin nyt. Lisää oppilaita on saatu kuntarajojen ulkopuolelta.

”Kun Urjala lakkautti Halkivahan koulun muutama vuosi sitten, osa vanhemmista laittoi lapsensa mieluummin tähän muutaman kilometrin päähän kuin Urjalan keskustan kouluun”, Tervajärvi sanoo. Urjalan yhtenäiskoulu aloitti 2017.

Halkivahasta ja muualtakin Urjalasta tulee yhä paljon lapsia Pohjoisseudun kouluun. Moni heistä jatkaa myös yläkouluun ja jopa lukioon Punkalaitumella.

Tervajärvi sanoo, että lapsia on myös koko Punkalaitumen alueelta. Pieni koulu on säilyttänyt vanhempien silmissä arvonsa. ”Osa vanhemmista haluaa lapsensa kyläkouluun. He usein kertovat, että ovat itsekin olleet kyläkoulussa.”

Mikä? Pohjoisseudun koulu Perustettu: Vuonna 1890. Toimi aiemmin nimellä Oriniemen koulu. Seutukoulu, jossa oppilaita myös Sastamalan ja Urjalan kunnista. Oppilaita: 65. Koulussa opiskellaan yhdysluokissa, joten luokkia on kolme. Lisäksi esiopetusryhmä. Henkilökunta: Kolme luokanopettajaa, kaksi koulunkäynninohjaajaa, varhaiskasvatuksen opettaja. Lisäksi resurssiopettaja ja tuntiopettajia.

Rehtorin on riennettävä tunnille. Sovimme, että voimme vapaasti vierailla luokissa katsomassa, millaiselta näyttää tavallinen torstai 10. maaliskuuta kyläkoulussa.

Eskarissa legoleikkejä

Aloitamme esiopetuksen leikkitunnilta. Sinne reitti johtaa 1.–2.-luokan ja ruokailutilan läpi. Pöydän ääressä istuu vielä kakkosluokkalainen Timi Viskari lopettelemassa lounastaan. Hän kertoo, että tarjolla oli tänään kalamurekepihviä ja perunoita. ”Tosi kiva. Täällä on paljon kavereita”, hän kehuu kouluaan.

Esikoulussa leikitään legoilla. Miio Katila ja Elias Koskua rakentelevat robotteja. Vieressä Linnea Nieminen, Ronja Ojainmaa ja Anni Vähä-Jaakkola leikkivät Tulitytön synttäreitä. Syntymäpäivät ovat nyt ajankohtaiset, sillä Ronja täyttää seitsemän perjantaina ja Linnea sunnuntaina.

Timi Viskari söi lounaaksi kalamurekepihviä ja perunoita.

Eskarilainen Miio Katila (vas.) rakenteli Elias Koskuan kanssa legoista robotteja.

Pienessä koulussa moni asia on helppo järjestää

Varhaiskasvatuksen opettaja Kirsi Lähdeniemi kertoo saavansa kutsun lähes kaikkien lasten syntymäpäiville ja myös käyvänsä juhlissa. Hän kehuu pientä koulua, jossa moni asia on helppo järjestää ja jossa kaikki aikuiset kasvattavat kaikkia lapsia.

Lähdeniemi on työskennellyt Pohjoisseudun koulussa nyt 22 vuotta. Hän on itse aikanaan ollut oppilaana tässä koulussa, kuten hänen lapsensa, äitinsä ja mummonsakin, joka aloitti koulussa vuonna 1913.

Toisen luokan tunnilla perehdytään kirjeisiin. Timi Viskari (edessä vas.), Veikka Komu , Fiia Kantonen, Sulo Ilvesmäki (takana selin), Misko Lehtelä, Emma Lähdeniemi ja Linnea Nurmi vastaavat opettaja Ida-Maria Sillanpään kysymyksiin esimerkkikirjeestä.

Vaikka olisi kiva jäädä eskarilaisten kanssa leikkimään, jatkamme matkaa. Ruokailutilassa on menossa kakkosluokkalaisten jakotunti, jossa opiskelun aiheena ovat kirjeet. Lapset miettivät vastauksia oppikirjan kirjeestä tehtyihin kysymyksiin. Emme rohkene häiritä oppituntia kauaa, vaan jatkamme matkaa.

Opettaja Elina Tervajärvi (oik.) ja viidesluokkalaiset Anni Komu (edessä vas.), Tomas Hirvonen ja Jessica Poutanen palauttavat kertaustehtäviä. Etupulpetissa Oona Poutala.

Mistä syntyy tuuli?

Kärkikolmio-liikennemerkki muistuttaa, että seuraavassa luokassa ovat koulun vanhimmat, eli kuudesluokkalaiset. Viides-kuudesluokkalaisilla on menossa ympäristöopin tunti, jossa paneudutaan uusiutuviin energioihin.

Opettaja Tervajärvi kysyy, miten aurinko liittyy tuuleen. Hän napsauttaa päälle dokumenttikameran, joka heijastaa piirroksen taululle. Ruutupaperille piirtyvät aurinko, meri ja ylöspäin kohoavat lämpimät ilmavirrat. Seuraa kinkkinen kysymys: ”Mitä sitten tapahtuu? Tuleeko tähän kohta, jossa ei ole ilmaa ollenkaan?” Luokassa oppilaat hoksaavat, että tilalle siirtyy tietenkin uutta ilmaa ja näin syntyy tuuli. Vielä puhutaan biopolttoaineista ja siitä, miten aurinko liittyy puiden kasvuun.

Kun luokka ratkoo parin sivun kertaustehtäviä, Tervajärvi esittelee meille seuraavaa projektia. Luokassa kasvaa jokaiselle oma värinokkonen.

Viides- ja kuudesluokkalaisten tunnilla puhelimet kerätään pois. Niitä käytetään vain silloin, jos niitä tarvitaan tehtävien tekemiseen.

Päivän hauskin osuus

Jätämme luokan opiskelemaan. Vuorossa on vielä koulupäivän hauskin osuus, välitunti.

Eskarilaisia houkutellaan pukeutumaan ripeästi kuin palokunnassa, eli muutamassa minuutissa. Siitä Aada Mahnala innostuu kertomaan, että kunnassa on muuten uusi paloauto.

Koska koronan vuoksi piha-alueita on jaettu, on ykkösten, kakkosten ja eskarilaisten vuoro laskea mäkeä. Rinne viettää mukavan jyrkästi kohti luistelukaukaloa. Isossa pihassa, metsän reunassa sijaitsee myös kyläyhdistyksen talkootyönä rakentama laavu. Siitä alkaa metsä, jonne on rakennettu useita majoja.

Jätämme lapset peuhaamaan pihaan. Vierailusta jää iloinen olo. Kaikki tapaamamme lapset ovat olleet niin kohteliaita ja hyvätapaisia, että siinä olisi monella aikuisellakin oppimista.