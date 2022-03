Keskiviikon rekrytointitapahtumassa Tampereella tarjolla hurja määrä avoimia työpaikkoja – ”Todella kova tarve on löytää tekeviä käsiä”

Rekrytori järjestetään Koskikeskuksessa keskiviikkona kello 11 alkaen. Avoimia työpaikkoja on jopa 7 000.

Useilla yrityksillä on ollut koronan jälkimainingeissa vaikeuksia löytää työntekijöitä avoimiin työpaikkoihin. Tampereella keskiviikkona 9. maaliskuuta järjestettävä Rekrytori-tapahtuma pyrkii vastaamaan omalta osaltaan haasteeseen.

Tarjolla on 7 000 työpaikkaa ja tuhansia opiskelupaikkoja. Tapahtuma järjestetään kauppakeskus Koskikeskuksessa kello 11–17.

Paljon puhutaan siitä, että nyt on työnhakijan markkinat. Miten se näkyy Rekrytorilla, tapahtuman tuottaja Mikko Honkala Honkalamediasta?

”Todella kova tarve on löytää tekeviä käsiä. Meillä on mukana useita hoitoalan työntekijöitä hakevia työnantajia, kuten Validia, Tampere Missio ja Pirkanmaa Senioripalvelut. Osaajapula koskee kuitenkin yhä useampia toimialoja. Pula on levinnyt myös rakennusalalle ja teknologiateollisuuteen. Hyvän myyjän haluaisivat palkata kaikki.”

Onko 7 000 avointa työpaikkaa Rekrytorin kaikkien aikojen ennätyslukema?

”Ei ole, mutta ei se myöskään ole koko totuus. Luvusta puuttuu yhä melkoinen määrä työnantajien ilmoituksia. Kaikkiaan tapahtumaan osallistuvat näytteilleasettajat kertovat palkkaavansa seuraavan vuoden aikana 15 000 ihmistä.”

Mikä? Rekrytori–Koulutori Mikä: Työnhakutapahtuma, joka kokoaa kymmeniä työnantajia, oppilaitoksia ja järjestöjä. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin vuonna 2008 Mitä: Tarjolla nyt noin 7 000 työpaikkaa ja tuhansia opiskelupaikkoja Missä ja milloin: Keskiviikkona 9.3. klo 11–17, Koskikeskuksessa Tampereella Hinta: Työnhakijoille on vapaa pääsy

Kuinka suuri osa avoimista työpaikoista on kesätyöpaikkoja?

”En osaa tarkasti sanoa, mutta uskaltaisin arvioida, että tuhansia.”

Onko uusia työnantajia mukana?

”Kyllä on, kuten Campusta, Taksipalvelu Kivelä ja Inka Oy Virroilta.”

Kuinka suuri osa työpaikoista on muualla kuin Tampereella?

”Arvioni mukaan yli puolet niin kuin aikaisemminkin. On valtakunnallisia työnantajia, kuten McDonald’s, jolla on työpaikkoja pitkin pitkin maata. Sitten on esimerkiksi pohjoisen Savon Yhteistyöllä tuloksiin -hanke, jonka kautta on käsittääkseni aika lailla työpaikkoja tarjolla. Myös Virroilta on tulossa työnantajia.”

Miksi noin kaukaa tullaan tänne hakemaan työntekijöitä?

”Pirkanmaan laidoilla Virroilla, Parkanossa ja Kihniössä on ihan omanlaisensa tilanne löytää yrityksiin työntekijöitä, kun nuoria on vuosi vuodelta yhä vähemmän. Siksi he tulevat hakemaan Tampereelta paluumuuttajia, kuten Savokin.”

Onko Rekrytorilla jotain uutta?

”Mukana on muun muassa Ukraina-yhdistys. Todennäköisesti paikalle tulee vielä lisää järjestöjä, joilla on jokin viesti Ukrainasta tänne tuleville tai meille.”

Miten aiemmilta Rekrytoreilta on työllistytty?

”Paras datamme on messukeskustapahtumasta, jossa ulos lähteviltä kysyttiin, saitko kutsun työhaastatteluun. Joka kolmas sanoi saaneensa. Päätavoitteemme onkin kutsu työhaastatteluun.”