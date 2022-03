Kangasalla on satoja rakentamattomia omakotitontteja, joista on haluttu pitää kiinni vuosikymmeniä – Sitten kaupunki nosti veroa ja alkoi tapahtua

Kangasalla on reilu 600 rakentamatonta omakoti- tai kaupunkipientalotonttia. Kiinteistöveron korotus sai tonttikauppaan vauhtia viime vuonna. Osa kuitenkin koki, että veronkorotukset vievät heidän kasvimaansa.

Korona-ajan pientalobuumi on saanut tonttikaupan käymään Kangasalla myös sellaisilla alueilla, jossa tontit ovat odottaneet ostajaansa useita vuosia.

Vaikka tonttikauppa on vilkastunut, Kangasalla on tällä hetkellä noin 600 rakentamatonta omakoti- tai kaupunkipientalotonttia. Merkittävä osa näistä tonteista on yksityishenkilöiden omistuksessa ja sijaitsevat ympäri päätaajamaa. Ruutanassa rakentamattomia tontteja on kuitenkin muihin alueisiin verrattuna paljon.