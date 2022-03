Pirkanmaalla pidetään tänään historiallinen kokous – Katso, ketkä ovat ehdolla aluehallitukseen, valiokuntiin ja muihin toimielimiin

Pirkanmaan aluevaltuusto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa tiistaina. Asialistalla on järjestäytymistä ja henkilövalintoja. Kaikista Pirkanmaan kunnista on hyvinvointialueen toimielimissä edustaja joko varsinaisena tai ainakin varajäsenenä. Puolueet ovat jo laatineet nimilistan ehdokkaista.

Tampereen Messu- ja urheilukeskuksen Tähtien sali on näyttämönä, kun Pirkanmaan uusi aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran tiistaina.

Aamulehti

Tiistaina 8. maaliskuuta järjestetään historiallinen kokous, kun Pirkanmaan uusi aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran. Uuden hyvinvointialueen päätöksenteon rakenteita lähdetään luomaan tyhjästä, joten ihan ensimmäiseksi aluevaltuuston pitää järjestäytyä ja tehdä tärkeimmät henkilövalinnat.

Väliaikainen valmistelutoimielin Vate on valmistellut kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsunut valtuutetut kokoukseen. Iältään vanhin aluevaltuutettu, kokoomuksen Kalervo Kummola, johtaa puhetta siihen saakka, kunnes valtuusto on valinnut itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Puolueet ovat jo keskenään sopineet henkilövalinnoista. Aluevaltuuston puheenjohtajaksi on ehdolla Lauri Lyly (sd.) ja varapuheenjohtajaksi Anna-Kaisa Ikonen (kok.).

Kokouksen aluksi aluevaltuusto toteaa vaalituloksen ja aluevaltuuston paikkajaon hyväksymällä vaaliraportin. Kokoomus sai aluevaltuustoon 21 paikkaa, sdp 18, perussuomalaiset 9, vasemmistoliitto 9, vihreät 8, keskusta 8 ja kristillisdemokraatit 4 paikkaa. Liike nytillä ja valta kuuluu kansalle -puolueella on kummallakin yksi paikka.

Mikä? Aluevaltuusto Pirkanmaan aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidetään Tampereen messu- ja urheilukeskuksen Tähtien salissa juhlavasti lähikokouksena, jossa kaikki 79 valtuutettua tai heidän varajäsenensä ovat läsnä paikan päällä. Yleisö voi seurata kello 17 alkavaa kokousta striimattuna tai messu- ja urheilukeskuksen kahvila Arlandassa.

Hallintosääntö

Lauri Lyly on kuntapolitiikassa ja johtajana kokenut konkari, mutta aluevaltuuston puheenjohtajana hänkin on uuden edessä, kun liikkeelle lähdetään tyhjältä pöydältä.

”Ensimmäisessä kokouksessa tehdään välttämättömät valinnat ja hyväksytään hallintosääntö, jotta saadaan homma liikkeelle. Hallintosääntö pitää olla, jotta aluevaltuustolla on laillinen lupa kokoontua”, Lyly toteaa.

Hallintosääntö määrittelee, miten aluevaltuusto toimii ja valitsee aluehallituksen sekä muut toimielimet. Ensimmäisen vaiheen hallintosääntö täyttää minimivaatimukset. Lylyn mukaan moni asia vaatii vielä täsmentämistä ja poliittista harkintaa.

”Hallintosääntö tulee vielä pari kolme kertaa tämän vuoden aikana muuttumaan. Esimerkiksi toimielimien keskinäinen työnjako vaatii täsmentämistä, se on hallintosäännön ydinkysymyksiä jatkossa.”

Lue lisää: Aluevaltuustosopimus ja sen juhlallinen julistus sai taakseen kaikki yhdeksän puoluetta – Näin ne kommentoivat: ”Aiheuttaa vähän päänvaivaa”

Pakolliset toimielimet

Kun hallintosääntö on hyväksytty, muodostetaan valtuustoryhmät sekä valitaan valtuustolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Seuraavaksi vuorossa on aluehallituksen ja tarkastuslautakunnan valinta. Ne ovat hyvinvointialueen pakollisia toimielimiä aluevaltuuston ohella.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä valmistelee ja panee toimeen aluevaltuuston päätökset. Aluehallitukseen tulee 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Puolueet ovat jo tehneet esityksensä nimistä, jotka vahvistetaan tiistain kokouksessa. Lylyn mukaan pienet muutokset ovat edelleen mahdollisia.

Johtajan virka

Ensimmäisen kokouksen iso asia on hyvinvointialueen johtajan viran perustaminen ja viran kelpoisuusehtojen vahvistaminen. Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja saa tehtäväkseen luotsata väestömäärältään Suomen suurinta hyvinvointialuetta.

Esityslistan mukaan viran kelpoisuusehdoiksi esitetään yliopistotasoista ylempää korkeakoulututkintoa ja laajaa johtamiskokemusta. Aluehallitus julistaa viran auki ensimmäisessä kokouksessaan torstaina 10. maaliskuuta. Hyvinvointialuejohtajalla on sopimuspalkka, eli palkasta sovitaan työsopimuksessa. Aiemmin on arvioitu, että kuukausipalkka asettuu noin 15 000 euroon. Vertailupohjaa haetaan sairaanhoitopiirien johtajien palkoista.

Tavoitteena on, että valtuusto valitsee vakinaisen hyvinvointialuejohtajan toukokuun alussa. Siihen asti hyvinvointialuejohtajan virkaa hoitaa tilapäinen johtaja, joka valitaan ensimmäisessä aluevaltuuston kokouksessa. Vt. hyvinvointialuejohtaja toimii aluevaltuuston ja aluehallituksen esittelijänä, kunnes varsinainen johtaja aloittaa tehtävässään.

Kaikkia kuullaan

Lylyn mukaan kaikki Pirkanmaan kunnat saavat äänensä kuuluviin, vaikka maakunnan 23 kunnasta kymmenen jäi kokonaan vaille omaa aluevaltuutettua. Yksikään ehdokas ei mennyt läpi Akaasta, Ikaalisista, Juupajoelta, Kihniöstä, Kuhmoisista, Pälkäneeltä, Ruovedeltä, Urjalasta, Virroilta ja Mänttä-Vilppulasta.

”Kaikista kunnista on hyvinvointialueen toimielimissä edustaja joko varsinaisena tai ainakin varajäsenenä. Koko Pirkanmaan kuntakenttä on huomioitu valiokunnissa.”

Aluevaltuuston alaisuuteen asetetaan neljä pysyvää valiokuntaa, jotka valmistelevat sen päätettäväksi tulevia asioita. Kuhunkin valiokuntaan tulee 21 jäsentä, joista neljäsosan ei tarvitse olla valtuutettuja. Valtuuston valiokuntien jäsenet nimitetään vasta myöhemmin, mutta puolueiden esitykset henkilövalinnoista ovat kuitenkin jo tiedossa.

Iso työsarka

Uuden hallinnontason rakentamisessa on valtavasti töitä. ”Olen istunut erilaisissa kokouksissa ja koulutuksissa 30–40 tuntia muutaman viikon aikana. Onhan tämä ennen kokematon ja tosi mielenkiintoinen tehtävä. Olemme tekemässä hyvinvointipalveluita, jotka kantavat ihmistä raskausajasta ja syntymästä elämän loppuun asti. Koko elämän kaari on pöydällä”, Lyly toteaa.

Aluevaltuustolla on maaliskuussa kaksi kokousta. Sen jälkeen se kokoontuu kerran kuukaudessa. Kevään kokouspäivät ovat 8. ja 30. maaliskuuta, 12. huhtikuuta, 2. toukokuuta ja varapäivänä 23. toukokuuta sekä 6. kesäkuuta.

Nämä henkilöt ovat ehdolla eri toimielimiin

Aluehallitus

Puheenjohtaja Kari-Matti Hiltunen (kok.)

1. varapuheenjohtaja Hanna Laine (sd.)

2. varapuheenjohtaja Jouni Sirén (vas.)

Jäsen Jari Andersson (kok.)

Jäsen Olga Haapa-aho (vihr.)

Jäsen Marko Jarva (kok.)

Jäsen Pekka Järvinen (sd.)

Jäsen Leena Kostiainen (kok.)

Jäsen Arja Laitinen (sd.)

Jäsen Johanna Loukaskorpi (sd.)

Jäsen Joakim Vigelius (ps.)

Jäsen Katariina Pylsy (kesk.)

Jäsen Erja Pelkonen (ps.)

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja Ilkka Sasi (kok.)

1. varapuheenjohtaja Iina Hänninen (vihr.)

2. varapuheenjohtaja Miia Kinnari (ps.)

Jäsen Touko Sikala (kok.)

Nea Lehmussaari (kok.)

Erkki Paloniemi (kok.)

Heidi Jakara (sd.)

Hanna Karimo (sd.)

Jari Haaparanta (sd.)

Aarne Raevaara (ps.)

Reijo Kahelin (vas.)

Mervi Pulkkinen (kesk.)

Kauko Turunen (kd.)

Tulevaisuusvaliokunta

Puheenjohtaja Ida Leino (kok.)

1. varapuheenjohtaja Taru Tolvanen (sd.)

2. varapuheenjohtaja Mauri Heiska (ps.)

Jäsen Aleksi Jäntti (kok.)

Jäsen Piila Paalanen (kok.)

Jäsen Heikki Lyytinen (kok.)

Jäsen Petri Rajala (kok.)

Jäsen Riina Aspila (kok.)

Jäsen Kirsi Vaittinen (sd.)

Jäsen Riitta Ollila (sd.)

Jäsen Jani Kivelä (sd.)

Jäsen Ilkka Hjerppe (sd.)

Jäsen Veikko Vallin (ps.)

Jäsen Leena Saarela (vas.)

Jäsen Satu Kosola (vas.)

Jäsen Julia Sangervo (vihr.)

Jäsen Erik Lyden (vihr.)

Jäsen Petra Schulze Steinen (kesk.)

Jäsen Jouni Neste (kesk.)

Jäsen Riitta Kuismanen (kd.)

Jäsen Maija-Sofia Ulmanen (vkk.)

Hyvinvointi-, yhteistyö- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta

Puheenjohtaja Roope Lehto (sd.)

1. varapuheenjohtaja Jocka Träskbäck (kok.)

Toinen varapuheenjohtaja Linda Lähdenniemi (kesk.)

Jäsen Mira Anttila (kok.)

Jäsen Anne-Mari Jussila (kok.)

Jäsen Johanna Peltonen (kok.)

Jäsen Ilkka Jäntti (kok.)

Jäsen Marko Kivi (kok.)

Jäsen Kirsi Kaivonen (sd.)

Jäsen Carita Ojala (sd.)

Jäsen Esa Järvenpää (sd.)

Jäsen Hanna-Maria Gran (sd.)

Jäsen Veijo Niemi (ps.)

Jäsen Arto Grönroos (ps.)

Jäsen Mikko Aaltonen (vas.)

Jäsen Mirka Löf (vas.)

Jäsen Satu Hintikka (vihr.)

Jäsen Tiina Wesslin (vihr.)

Jäsen Ville Tirkkonen (kesk.)

Jäsen Sari Tanus (kd.)

Jäsen Karoliina Kähönen (liik.)

Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunta

Puheenjohtaja Markku Virkamäki (sd.)

1. varapuheenjohtaja Mauri Jussila (kok.)

2. varapuheenjohtaja Kukka Kunnari (vas.)

Jäsen Karita Jäppinen (kok.)

Jäsen Manta Tolvanen (kok.)

Jäsen Anitta Korpio (kok.)

Jäsen Matti Höyssä (kok.)

Jäsen Jari Haapaniemi (kok.)

Jäsen Tarja Jokinen (sd.)

Jäsen Anne Liimola (sd.)

Jäsen Jenni Jokinen (sd.)

Jäsen Maarit Lepistö (sd.)

Jäsen Janne Ojala (ps.)

Jäsen Janne Prihti (ps.)

Jäsen Mervi Veijola (vas.)

Jäsen Anna Moilanen (vihr.)

Jäsen Henri Backman (vihr.)

Jäsen Minna Sarvijärvi (kesk.)

Jäsen Arto Lampinen (kesk.)

Jäsen Sirpa Pursiainen (kd.)

Jäsen Jorma Jussila (kd.)

Vähän palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunta

Puheenjohtaja Kaija Holli (kok.)

1. varapuheenjohtaja Tarja Kallio (sd.)

2. varapuheenjohtaja Perttu Jussila (vihr.)

Jäsen Satu Friman-Mahkonen (kok.)

Jäsen Pertti Salminen (kok.)

Jäsen Sirja Kaartinen (kok.)

Jäsen Arttu Rintanen (kok.)

Jäsen Jaakko Leinonen (kok.)

Jäsen Pirkko Ranki (sd.)

Jäsen Reetta Holopainen (sd.)

Jäsen Jussi-Pekka Ahonen (sd.)

Jäsen Aino Nokelainen (sd.)

Jäsen Matti Heinämäki (ps.)

Jäsen Tero Ahlqvist (ps.)

Jäsen Aatu Korhonen (vas.)

Jäsen Miila Halonen-Saari (vas.)

Jäsen Niina Melkko (vihr.)

Jäsen Heidi Tanhua (kesk.)

Jäsen Matti Äijö (kesk.)

Jäsen Piia Nurmela (kd.)

Jäsen Pirjo Raunio (kd.)

Henkilöstöjaosto

Puheenjohtaja Ulla Kampman (sd.)

Varapuheenjohtaja Anneli Taina (kok.)

Jäsen Antti Ivanoff (kok.)

Jäsen Timo Tuomisto (kok.)

Jäsen Heidi Rytky (kok.)

Jäsen Lotta Hamari (sd.)

Jäsen Keijo Kaleva (sd.)

Jäsen Sami Kymäläinen (ps.)

Jäsen Anne Nyman (vas.)

Jäsen Niina Melkko (vihr.)

Jäsen Klaus Myllymäki (kesk.)

Konserni- ja toimitilajaosto

Puheenjohtaja Juho Ojares (kok.)

Varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski (sd.).

Jäsen Kalervo Kummola (kok.)

Jäsen Katri Virkkunen (kok.)

Jäsen Saana Vahvelainen (kok.)

Jäsen Marika Ala-Herttuala (sd.)

Jäsen Tuula Petäkoski-Hult (sd.)

Jäsen Lassi Kaleva (ps.)

Jäsen Sinikka Torkkola (vas.)

Jäsen Matti Helimo (vihr.)

Jäsen Reijo Koskela (kesk.)

Asiakkuus- ja laatujaosto