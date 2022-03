Hoitajajärjestöjen kahden viikon lakko voisi pahimmillaan vaikuttaa kaikkiin toimintoihin Pirkanmaalla – ”Kyseessä on koko alan tulevaisuus”

Jos kahden hoitajajärjestön suunnittelema lakko alkaa, kiireellinen ja päivystyksellinen hoito pyritään varmistamaan. Silti lakko voi johtajaylilääkärin mukaan vaikuttaa pahimmillaan kaikkiin toimintoihin Pirkanmaalla.

Aamulehti

Jos hoitajajärjestöjen Tehyn ja Superin kahden viikon päästä alkavaksi suunniteltu lakko toteutuu, se vaikuttaa moneen toimintaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (Pshp) alueella. Sairaanhoitajien lisäksi lakon piiriin kuuluu muitakin hoitoalan ammattiryhmiä, kuten lähihoitajia, kätilöitä, fysioterapeutteja ja bioanalyytikkoja.

”Pahimmillaan lakko vaikuttaisi kaikkiin toimintoihin ja erikoisaloihin”, sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand. ”Voi käydä niin, että kiireetön hoito pysähtyy kokonaan.”

Lue lisää: Hoitajajärjestöiltä lakkovaroitus, lakon piirissä olisi noin 25 000 jäsentä

Sandin mukaan kaikin keinoin pyritään kuitenkin varmistamaan, että kaikki kiireellinen ja päivystyksellinen hoito pystytään turvaamaan. ”Esimerkiksi synnytykset kuuluvat päivystyskategoriaan.”

Jos lakko alkaa, kenenkään ei Sandin mukaan pidä jäädä kotiin lakon päättymistä odottelemaan. ”Jos on kiireellistä hoidon tarvetta, täytyy lähteä rohkeasti liikkeelle.”

Mikä? Lakkovaroitus Kuntasektorin sopimusneuvottelut keskeytyivät maanantaina Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ilmoitukseen, ettei sovulle ole edellytyksiä. Hoitajajärjestöt Tehy ja Super julistivat tiistaina koko kuntasektorille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Keskiviikkona Tehy ja Super jättivät lakkovaroituksen kuuteen sairaanhoitopiiriin. Yksi niistä on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Lakon piirissä on yhteensä noin 25 000 Tehyn ja Superin jäsentä. Lakon on määrä alkaa perjantaina 18. maaliskuuta, ja päättyä kahden viikon päästä perjantaina 1. huhtikuuta.

Neuvottelut katkesivat

Tehy ja Super jättivät torstaina iltapäivällä lakkovaroituksen kuuteen sairaanhoitopiiriin. Kuntasektorin sopimusneuvottelut keskeytyivät maanantaina Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien keskusjärjestön KT:n ilmoitukseen, että sovulle ei ole edellytyksiä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on yksi lakkovaroituksen kohteena olevista sairaanhoitopiireistä. Lakko koskee työsuhteisia työntekijöitä, ei esimerkiksi lääkäreitä ja hoitotyön esihenkilöitä. Pshp:n alueella lakkoon jäisi sen alkaessa noin 4 400 työntekijää. Heistä Tehyn jäseniä on yli 3 800.

Lakon piiriin eivät Pirkanmaalla kuulu tekonivelsairaala Coxa, Tays Sydänsairaala eikä laboratoriotoiminnasta vastaava Fimlab.

”Selkeästi hankala asia”

Pshp:n johtajan Tarmo Martikaisen mukaan sairaanhoitopiirissä on eletty koronaepidemian takia poikkeusoloissa jo pitkään. Toteutuessaan lakko olisi Martikaisen mukaan eräänlainen poikkeusolojen jatko-osa.

”On ikävää ja harmillista, että sopuun ei ole päästy. Tämä on selkeästi hankala asia”, Martikainen sanoo. ”Kyllähän meillä haasteita Suomessa on hoitajien riittävyydestä tulevaisuudessa. Monenlaisia keinoja tarvitaan sen ongelman ratkaisemiseksi. Hoitajan ammatti on erittäin hieno ja arvostettava ammatti.”

Lue lisää: Suomessa eläköityy pian tuhansia hoitajia ja se iskee myös Pirkanmaahan – Pelkkä koulutus ei ratkaise työvoimapulaa

Koko alan tulevaisuus

Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosaston puheenjohtajan Leena Saarelan mukaan henkeä uhkaavat ja päivystykselliset asiat hoidetaan mahdollisen lakon alettuakin, mutta muut toiminnat ovat lakon piirissä. ”Tarkemmat rajat selviävät, kunhan niistä on neuvoteltu työnantajan kanssa suojelutyö­neuvotteluissa.”

Vaikka Euroopan geopoliittinen tilanne aiheuttaa nyt huolta ja takana on yli kaksi vuotta pitkää ja rankkaa koronapandemiaa, ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon sekä lakkovaroitukseen päädyttiin kuntatyönantajan katkaistua neuvottelut. ”Tehy ja Super olisivat niitä kyllä jatkaneet.”

”Terveydenhuollon on toimittava niin normaaliaikana kuin häiriötilanteissakin. Ei kuitenkaan voi olla aina niin, että meidän etujemme ajaminen jää kaiken muun jälkeen”, Saarela sanoo. ”Olemme palkkatasossa muita Pohjoismaita paljon alempana, eikä palkka vastaa koulutusta tai työn vaativuutta. Kyseessä on koko alan tulevaisuus. Hoitajapula on nyt niin kriittinen, että se pitää saada ratkaistua.”