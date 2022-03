Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Tämä ylöjärveläinen yritys on kuin Thaimaa keskellä Pirkanmaata – Tarja Pirinen haluaa saada asiakkaansa rentoutumaan: ”Tuntuu aivan siltä, kuin olisi ulkomailla”

Ylöjärven Vahannassa asuva Tarja Pirinen pyörittää kotinsa yhteydessä yritystä, joka tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden keskittyä omaan palautumiseen. Pirinen on havainnut, että rauhallisille liikuntamuodoille on nyt kova kysyntä. Kun astuu sisälle liikuntasaliin tai Näsijärven rannassa sijaitsevaan saunarakennukseen, on vaikea uskoa olevansa Pirkanmaalla.

Pirkanmaalla pian 30 vuotta asunut Tarja Pirinen pyörittää omaa hyvinvointialan yritystään, Coaching by Tarjaa, Ylöjärven Vahannassa. Pirinen ohjaa esimerkiksi suosittua ilmajoogaa tilassa, joka oli alun perin suunniteltu perheen kuntosaliksi.

Aamulehti, Ylöjärvi ”Monilla hartiat tipahtavat jo ovella. Sisään astuttuaan he heittäytyvät suoraan joogasilkin kannateltavaksi. Tällöin ymmärrän heti, että heillä on vahva tarve päästä pois koti- tai työympäristöstä ja keskittyä omaan palautumiseen.”