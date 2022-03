Valkeakoski palkkaa filippiiniläisiä hoiva-avustajia pika-aikataululla: ”Pakko oli tehdä nopeita ratkaisuja, jotta pelastamme vähän tulevaa kesää”

Valkeakoski on lähtemässä kokeiluun, jossa palkataan filippiiniläisiä, hoitoalalla jo olleita henkilöitä hoiva-avustajiksi kaupungin vanhuspalveluihin.

Valkeakosken vanhuspalveluihin on tarkoitus palkata viisi kansainvälisen rekrytoinnin kautta tullutta hoiva-avustajaa.

”Meillä on huoli jo tulevasta kesästä. Joulun aika oli jo tuskaista saada sijaisia. Myös omille työntekijöillemme tarjottiin pitkiä vuoroja ja niitä he paljon myös tekivät, mutta siihen toiminta ei voi perustua,” Valkeakosken sosiaali- ja terveysjohtaja Janita Koivisto sanoo.

Hän teki viime viikon loppupuolella viranhaltijapäätöksen työperäisen maahanmuuton kokeilun aloittamisesta vanhuspalveluissa. Kaupunki tarttuu Mehiläisen omistaman Healthcare Staffing Solutions Oy:n tarjoukseen.

Päätöksen perusteluissa hän viittaa hoiva- ja hoitoalan valtakunnalliseen työntekijäpulaan ja siihen, että ikäihmisten palveluissa on useita kymmeniä avoimia sijaisuuksia ja vakituisia paikkoja, joihin ei saada työntekijöitä.

”Uusien alalle valmistuneiden määrä ei riitä kattamaan olemassa olevaa henkilöstövajetta, vuosittaisia eläköitymisiä ja uudistetun vanhuspalvelulain mukanaan tuomia rekrytointivaateita”, sosiaali- ja terveysjohtaja selostaa päätöspöytäkirjassa.

”Tällä koetamme turvata sen, että pystyisimme tuottamaan lakisääteiset palvelut ja pysymään lailla säädetyssä henkilöstömitoituksessa,” hän kertoo puhelimitse.

Tampere oli ensin

Koivisto sanoo, että Tampere päätti viime vuonna käyttää samaa rekrytointikanavaa palkatakseen hiukan yli 30 työntekijää.

”Ajatuksemme oli, että lähtisimme tekemään tätä kilpailutusta kuntina yhdessä, mutta se menee niin pitkälle, että pakko oli tehdä nopeita ratkaisuja, jotta pelastamme vähän tulevaa kesää.”

Valkeakosken kokeilun euromääräinen arvo jää alle kansallisen kynnysarvon, joka on 400 000 euroa. Näin siihen ei sovelleta hankintalakia. Päätöksen mukaan pienhankinta ja toiminnan pilotointi on perusteltua toteuttaa ilman kilpailutusta, jotta akuutti henkilöstöpula saadaan ratkaistuksi kilpailutusta nopeammin.

Samaan aikaan valmistellaan laajaa, Pirkanmaan hyvinvointialuetta koskevaa, kansainvälisen rekrytoinnin laajentamiseen tähtäävää kilpailutusta.

Kokeiluun liittyy vanhuspalveluiden henkilöstöllä pelkoja, kuten se, lisäävätkö avuksi tarkoitetut tulijat entisestään vakituisten työtaakkaa.

”Toivomme, että saisimme heidät jo toukokuussa. Viisi tuntuu määrältä, joka pystytään perehdyttämään. Vaikka heillä on hoitajan tutkinto ja tausta, on opeteltava kulttuuria ja talon tapoja. Toki heitä on opastettava samoin kuin suomalaisiakin oppisopimusopiskelijoita. Pidemmässä juoksussa heistä tulee suuri apu.”

Valkeakosken sosiaali- ja terveysjohtaja Janita Koivisto sanoo, että työperäisestä maahanmuutosta on puhuttu johtoryhmässä ja lautakunnassakin sekä yhteistyöryhmässä, jossa ovat mukana työntekijöiden edustajat.

Oppilaitokset mukana

Käytännössä tulijat hankkivat jo ennen työsuhdetta länsimaisen hoiva-avustajatutkinnon, joka Suomessa voidaan laskea henkilöstömitoitukseen.

Tässä koulutuksessa Mehiläisen omistama rekrytointiyritys tekee yhteistyötä Sastamalan koulutuskuntayhtymän Saskyn kanssa. Tulijat voivat jatkaa Suomessa lähihoitajatutkintoon, mistä koulutuksesta vastaa Valkeakosken ammattiopisto.

Janita Koivisto sanoo, että Healthcare Staffing Solutions huolehtii koulutuksen lisäksi myös maahantulojärjestelyistä ja tarvittavista asiakirjoista.

Valkeakoskelle tulijat eivät ole vielä Suomessa. Käytännössä Valkeakosken vanhuspalveluiden esimiehet voivat valita mielestään sopivimmat. Tarjolla olevat henkilöt eivät tiettävästi enää ole kotimaassaan vaan työssä muualla.

Kokeilu kestää kolme vuotta.

”Jos käy niin, että koti-ikävä iskee ja joku lähtee, on myös takuu siitä, että saamme hänen tilalleen uuden ihmisen.”

Kielitaito ja palkka?

Sote-henkilöstöä voi huolettaa myös, riittääkö tulijoiden suomen kielen taito vanhustyöhön. Ennen työsuhdetta tulokkaat suorittavat A2-tasoisen suomen kielen koulutuksen.

”Se vastaa välttävää taitoa, jolla tullaan toimeen. Oma kokemukseni muualta on se, että ulkomaalainen pärjää hyvin myös muistisairaiden kanssa, vaikka suomen kielen taito ei olisi hyvä. Tulijat ovat kulttuurista, jossa ollaan hyvin ystävällisiä ja auttavaisia sekä vanhuksia kunnioittavia. Täällä meidän täytyy puhua heille suomea eikä englantia.”

Aietta rekrytoida vanhuspalvelun työvoimaa Filippiineiltä on jo epäilty siitä, että kaupunki hankkii halpatyövoimaa.

”Ei. Hoiva-avustaja saa sosiaali- ja terveydenhuollon sopimuksen mukaisen hoiva-avustajan palkan, sen, mitä suomalainenkin saa. Sitten kun oppisopimuksessa edetään, palkantarkastustakin tehdään.”

Jos hoiva-avustaja tekee esimerkiksi pyykkihuoltoa osana työtään, tätä osaa ei lasketa hoitajamitoitukseen.

”Vanhuspuolella on paljon tukitöitä mutta myös paljon sellaista hoivatyötä, missä pärjätään hoiva-avustajan koulutuksella. Hoitajille ja sairaanhoitajille vapautetaan aikaa tehdä niitä tehtäviä vaativampaa hoidollista työtä.”

Sosiaali- ja terveyslautakunta voi halutessaan nostaa päätöksen käsittelyyn.

”Meillä työvoima ei vaan riitä. Varmaankin yhä enemmän tulee meillä vastaan se tilanne, että ulkomaalaistyövoimaa rekrytoidaan”, Koivisto ennakoi.