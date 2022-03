Aluevaltuusto päättää luottamustoimiin valittavista henkilöistä kokouksessaan 8. maaliskuuta.

Keskusta sai aluevaltuustoon kahdeksan paikkaa. Se päätti ehdokkaistaan ylimääräisessä piirikokouksessa. Kuva on vaali-illalta tammikuussa, jolloin Raija Moilanen, Tuukka Liuha ja Juuso-Ville Gustafsson seurasivat ennakkoäänten julkistusta vaalivalvojaisissa keskustan piirijärjestön toimistolla Näsilinnankadulla Tampereella.

Pirkanmaan Keskustan piirikokous on nimennyt ehdokkaansa hyvinvointialueen luottamustehtäviin. Keskustalla on valtuustossa kahdeksan paikkaa. Puolueiden tekemän aluevaltuustosopimuksen mukaan sillä on yksi paikka aluehallituksessa. Varsinaiseksi jäseneksi keskusta esittää Katariina Pylsyä Hämeenkyröstä ja varalle Hanna Holmaa Kangasalta.

Keskusta valitsi ehdokkaansa myös jaostoihin ja valiokuntiin. Kiinteistö- ja konsernijaostoon valittiin ehdokkaaksi Reijo Koskela Virroilta ja varalle Matti Järvinen Tampereelta.

Henkilöstöjaostoon ehdolla ovat Klaus Myllymäki Parkanosta ja varalle Pilvi Kärkelä Kihniöstä.

Asiakkuus- ja laatujaoston 1. varapuheen­johtajaksi ehdotetaan Hanna Holmaa ja varajäseneksi Ari Arvelaa Vesilahdelta.

Tarkastuslautakuntaan ehdotetaan Mervi Pulkkista Akaasta ja varalle Tuukka Liuhaa Lempäälästä.

Tulevaisuusvaliokuntaan ehdolla on Petra Schulze-Steinen Valkeakoskelta ja Jouni Neste Ruovedeltä. Varalla ovat Harri Penttilä Vesilahdelta ja Henna Palin Pirkkalasta.

Hyvinvointi- ja kokonais­turvallisuus­valiokunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi esitetään Linda Lähdeniemeä Punkalaitumelta ja jäseneksi Ville Tirkkosta Urjalasta. Varalla ovat Terhi Ala-Keturi Tampereelta ja Marko Olander Nokialta.

Paljon palveluja käyttävien valiokuntaan ehdolla ovat Minna Sarvijärvi Ylöjärveltä ja Arto Lampinen Mänttä-Vilppulasta. Varajäseniksi ehdolla ovat Reijo Laitinen Tampereelta ja Sari Hassi Sastamalasta.

Vähän palveluja käyttävien asiakkaiden valiokunnan ehdokkaat ovat Heidi Tanhua Virroilta ja Matti Äijö Ikaalisista. Varalla ovat Mari Markkanen Kuhmoisista ja Erkki Lehtomäki Lempäälästä.

Aluevaltuusto valitsee hallituksen ja muiden luottamuselinten jäsenet kokouksessaan 8. maaliskuuta.

Muut puolueet ovat nimenneet ehdokkaansa jo aiemmin.