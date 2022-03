18-vuotiaan nuoren harrasterautatiestä yritetään hieroa sopua Sastamalassa – Naapurien häiriöksi kokeman 300 metrin radan purkuesitykseen tulossa merkittävä muutos

18-vuotiaan Leo Sahan Mouhijärvelle rakentama harrasterautatie odottaa ratkaisuaan. Pitääkö rata purkaa, siirtää vai voisiko harrastusta sittenkin jatkaa nykyisellä paikalla? Isä Heikki Sahan mukaan purkuperusteita ei ole.

Tilaajille

Mouhijärven Ahvenusjärven lähellä on noin 300 metriä kapearaiteista harrasterautatietä, jonka 18-vuotias Leo Saha on rakentanut pääosin käsityönä; lapiolla ja kottikärryillä. Leo Sahan ja hänen isänsä mukaan kaupunki ei voi vaatia purkamaan rautatietä.

Mouhijärven nuoren rautatieharrastajan isä Heikki Saha kaivaa esiin tietokoneensa ja avaa tiedostot. Niitä on kymmeniä megatavuja. Isä on koonnut vuodesta 2018 alkaen kaikki rautatien rakentamiseen liittyvät tapahtumat, kirjeenvaihdot, pöytäkirjat ja lausunnot, mitä on irti saanut.