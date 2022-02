Pirkanmaan Teboil-yrittäjät pitävät heihin kohdistuvaa boikottia kohtuuttomana: ”Suurin vahinko koituu suomalaisille yrittäjille ja työntekijöille”

Monet toimijat ovat ilmoittaneet boikotoivansa Teboilia, koska sen omistaa venäläinen energiajätti Lukoil. Suomalaisyrittäjät kertovat olevansa itsenäisiä yrittäjiä, joiden myymä polttoaine ei tule venäläiseltä Lukoililta, vaan Lukoil ostaa sen Nesteeltä Suomesta. Yrittäjien mukaan koko Teboil-ketju tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, joten boikotin kohde on väärä.

Lehtisen veljesten pyörittämä Pirkkalan Teboil on toiminut jo 40 vuotta. Arkistokuva on vuodelta 2017, jolloin se valittiin Pirkanmaan parhaaksi huoltoasemaksi Aamulehden Moro-liitteen järjestämässä äänestyksessä.

Aamulehti

Autoliitto ja karavaanareita edustava SF Caravan irtisanoivat yhteistyösopimuksensa Teboilin kanssa protestina Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan. Teboilin emoyhtiö on venäläinen energia-alan suuryhtiö Lukoil.

Kyse on merkittävästä asiakasryhmästä, sillä Autoliittoon kuuluu noin 130 000 suomalaista ja SF Caravanilla on lähes 67 000 jäsentä. Yhteistyösopimukseen Teboilin kanssa on kuulunut alennus polttoaineista näiden yhdistysten jäsenille.

Pirkanmaalla toimivat Teboil-yrittäjät pitävät tilannetta kohtuuttomana ja kohdetta vääränä. Heidän mukaansa boikotista kärsivät eniten suomalaiset yrittäjät. Ala on kärsinyt jo koronasta, joten lisävaikeuksia ei nyt kaivattaisi. Yrittäjät korostavat, että hekin tuomitsevat Putinin sotatoimet Ukrainassa.

”Me olemme kotimaisia itsenäisiä yrittäjiä, vaikka toimimme Teboil-ketjun lipun alla. Ei Lehtisen veljekset ole hyökännyt yhtään mihinkään. Me teemme töitä ja palvelemme asiakkaita, kuten tähänkin asti”, toteaa Pirkkalan Teboilin yrittäjä Jarno Lehtinen.

Nesteen polttoaineita

Lehtinen on pyörittänyt huoltoasemaa Pirkkalassa jo 40 vuotta yhdessä veljensä Karrin kanssa. Huoltoasema työllistää oheistoimintoineen 15 ihmistä. Yrityksen palkat ja verot maksetaan Suomeen.

”Teboil on Lukoilin Suomessa toimiva tytäryhtiö, joka omistaa huoltoasemakiinteistöt. Maksamme emoyhtiölle kauppapaikkavuokraa heidän kiinteistöstään.”

Teboilien myymä polttoaine ei tule Lukoililta, vaan Lukoil ostaa sen Nesteeltä Suomesta. ”Samaa bensiiniä Nesteen jalostamolta meille tulee kuin kaikille muillekin. Saan bensiinistä ja dieselistä vajaan sentin litralta. Kun myyn päivän bensiiniä saan alle sata euroa kasaan, joten minulle ei ole mikään katastrofi, vaikka en myisi litraakaan bensiiniä.”

Lehtisen mukaan boikotti ei toistaiseksi ole näkynyt huoltoaseman asiakasvirroissa. ”Suurin osa asiakkaista on käynyt asemalla, kuten tähänkin saakka. Tuomitsemme itsekin Venäjän sotatoimet, ja ymmärrän ihmisten tunteet. Ihan syyttömiä me tässä olemme, mutta Suomessa on sananvapaus ja ihmisillä oikeus mielipiteisiinsä. He tekevät omat ostopäätöksensä.”

”Ei vaikuta Putiniin”

Tampereen Vehmaisten Teboilin yrittäjä Joonas Viitanen sanoo, että suurin vahinko boikotista koituu suomalaisille yrittäjille ja yritysten työntekijöille.

”Ei sillä ole mitään vaikutusta Lukoiliin tai Venäjään, eikä se vaikuta Putinin toimiin Ukrainassa millään tavalla. Se raha, mikä toiminnasta tulee, käytetään pääsääntöisesti Suomessa.”

Viitanen korostaa, että Teboil ei ole franchising-ketju, vaan kyse on yksittäisistä yrittäjistä, joilla on Teboilin brändi käytössä.

”Lukoil ostaa polttoaineensa Nesteeltä ja polttoainemyynti on täysin Teboilin omaa toimintaa. Maksan pienen vuokran Lukoilille kiinteistöstä, mutta kaikki raha, mikä huoltoasemalla liikkuu, tulee minulle yrittäjänä ja kiertää muihin suomalaisiin yrityksiin. Yksikään tilitys ei lähde Venäjälle, minä en ainakaan ole sellaista maksanut. Täällä Suomessa se raha pyörii.”