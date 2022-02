Noin kuutio öljyä on valunut maaperään turvesuon pumppaamosta Virtain ja Seinäjoen rajan tuntumassa – pelastuslaitoksen mukaan tilanne hallinnassa

Öljy on valunut pumppaamogeneraattorista, jonka automaattinen öljyvahti ei ole toiminut.

Aamulehti

Virroilla tapahtui öljyvahinko noin 16.30 aikoihin torstaina. Noin kuutiometrin verran polttoöljyä on valunut maaperään turvesuon suodatuspumppaamosta. Tarkka onnettomuuspaikka on Holmanperäntiellä, ja se sijaitsee Virtain ja Seinäjoen rajan tuntumassa.

Onnettomuuspaikalla on turvesuon valumavesien suodatuspumppaamo. Pelastuslaitoksen mukaan vuoto on tullut generaattorista. Generaattorissa on automaattinen öljyvahti, mutta se ei ole toiminut.

Öljyä on ainakin maaperässä. Tilanne on kuitenkin pelastuslaitoksen mukaan hallinnassa. Öljylle ei torstaina tehdä mitään, vaan vastuu siirtyy Virtain jälkitorjuntaviranomaisen vastuulle.

Paikalle lähetettiin viisi yksikköä.

Päivitetty 24.2.2022 kello 20.39: Lisätty tieto tarkasta onnettomuuspaikasta, generaattorin öljyvahdista ja siitä, kenen vastuulle jälkitorjunta siirtyy.