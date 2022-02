Pirkanmaan kansanedustajat eivät nyt kiirehtisi Natoon – ”Kannan muuttaminen keskellä maailmanpoliittista kriisiä olisi paniikkiveto”

Aamulehti kysyi Pirkanmaan kansanedustajilta, miten Suomen tulisi toimia Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Fennovoima-hankkeen saisi päättäjien mielestä pistää sodan alettua jäihin.

Suomen tulee pirkanmaalaisten kansanedustajien mielestä tukea Ukrainaa eri tavoin. Kaikki kansanedustajat aloittaisivat varautumisen Ukrainan sotapakolaisten vastaanottamiseksi.

Aamulehti kysyi kaikilta pirkanmaalaisilta kansanedustajilta, miten Suomen tulisi Venäjän hyökkäyksen jälkeen toimia. Päättäjät olivat kommenteissaan Nato-jäsenyydestä yksimielisen varovaisia.

Kaikki torstai-iltapäivään mennessä vastanneet kansanedustajat tuntuivat olevan samoilla linjoilla Jukka Gustafssonin (sd.) kanssa, jonka mielestä ei ole syytä kärjistää tilannetta Suomen rajoilla hakemalla jäsenyyttä, kun Ukrainan kriisi on päällä.

Suomen ulko- ja puolustuspoliittiset kannat on Anna Kontulan (vas.) mukaan tehty kirkkaina hyvän näkyvyyden päivinä, ettei sateella tai lumituiskussa tarvitse tehdä paniikkiratkaisuja.

”Kannan muuttaminen Nato-jäsenyyden suhteen keskellä akuuttia maailmanpoliittista kriisiä olisi juuri tällainen paniikkiveto”, Kontula vastaa.

”Saattaa olla, että Putinin Venäjä kokisi sen (Nato-jäsenyyden) uhaksi itselleen, kuten se kokee Ukrainan Nato-halukkuuden”, Veikko Vallin (ps.) sanoo.

Mitä? Näitä kysyimme Mitä Suomen pitäisi tässä tilanteessa tehdä? Pitäisikö Suomen nyt hakea Nato-jäsenyyttä? Onko Suomen harkittava uudelleen osallistumistaan vahvasti venäläisvetoiseen Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen? Pitäisikö Suomen aloittaa heti varautuminen Ukrainan sotapakolaisten vastaanottamiseksi?

Anna Kontula (vas.)

1. Sota tuottaa aina valtavasti kärsimystä ja usein merkittäviä ekologisia menetyksiä. Suomen pitäisi punnita omat toimensa näiden rajaamiseksi. Käytännössä näin on pitkälti toimittukin, kun on korostettu diplomatiaa ja toimitettu Ukrainaan apua kymmenillä miljoonilla.

2. Suomen ulko- ja puolustuspoliittiset kannat on perinteisesti linjattu huolellisella harkinnalla ja laajalla parlamentaarisella prosessilla. Kannan muuttaminen Nato-jäsenyyden suhteen keskellä akuuttia maailmanpoliittista kriisiä olisi paniikkiveto.

3. Ilman muuta. Itse olen ollut tähänkin asti sitä mieltä, että Venäjä-riippuvuuden kasvattaminen energiapolitiikassamme oli alunperinkin huono idea.

4. Pitäisi.

Ilmari Nurminen (sd.)

1. Suomen on tuomittava laajasti Venäjän sotatoimet ja vaadittava välitöntä rauhaa. Meidän on yhdessä koko EU:na asetettava voimakkaita ja vaikuttavia pakotteita tätä tavoitetta edistääksemme. Pääministeri on parhaillaan neuvottelemassa Venäjään kohdistetuista pakotteista Brysselissä.

2. Suomen tulee pitää huolta jatkossakin omasta puolustuskyvystä sekä vahvoista maiden välisistä kumppanuuksista ja yhteistyöstä. Olennainen osa turvallispoliittista ja pitkää linjaamme on mahdollisuus oman harkintamme mukaan hakea sotilasliiton jäsenyyttä. Meillä on kuitenkin takanamme lähes 80 vuotta rauhan aikaa ja meidän pitää jatkaa hyvää työtä sen eteen, että turvaamme rauhan ja koskemattomuuden jatkossakin. Tilanne on vakava, mutta asiaa on tarkasteltava tarkasti ja harkiten.

3. Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut tekevänsä riskiarvion asiasta. Selvitämme asiaa ja linjaamme asiasta myöhemmin.

4. Suomi kantaa tietenkin oman osansa humanitaarisessa kriisissä.

Jari Kinnunen (kok.)

1. Suomen pitää pystyä vaikuttamaan EU:ssa niin, että kaikki kovimmat mahdolliset taloudelliset pakotteet otetaan käyttöön. Huolimatta siitä, että se tulee iskemään myös meihin ja muihin länsimaihin.

2. Suomen olisi pitänyt hakea Naton jäsenyyttä samaan aikaan Balttien kanssa. Nyt on ryhdyttävä selvittämään maamme polkua kohti mahdollista jäsenhakemuksen jättämistä. Se ei ole nopea prosessi ja siksi se tulee viimein aloittaa.

3. Pyhäjoen voimalaitos on yksityisen toimijan hanke. Fennovoiman tulee tehdä tilanteesta omat johtopäätökset. Rakentamislupaa ei ole, turvallisuusselvitystä ei ole. Rakentamislupaa ei tule myöntää.

4. Suomen tulee auttaa pakolaisia oman taloudellisen kantokykynsä puitteissa. Järjestelmä on kunnossa. Suomi on valmiina vastaanottamaan Ukrainan pakolaisia - jos he ylipäätään haluavat tulla maahan, jolla on EU:n pisin maaraja hyökkääjän kanssa. Lyhyesti, vastaus on siis kyllä.

Jukka Gustafsson (sd.)

1. Suomella on juridinen oikeus ja moraalinen velvollisuus auttaa Ukrainaa, erityisesti pikainen sotilaallinen ja materiaalinen apu on tarpeen.

2. Venäjä on nyt hyökkäyssotansa kanssa enemmänkin kuin ”tarkkailuluokalla”, ja sen toimet voivat hyvinkin vahvistaa jollakin aikataululla muuttaa optio hakemukseesi.

”Itse nukun yöni toistaiseksi rauhallisemmin kun Naton koneet eivät lennä Tampereen yössä”, Gustafsson vastaa.

3. Fennovoiman hanke on jäädytettävä toistaiseksi.

4. Jos iso pakolaisaalto olisi tulossa, asiaan liittyvistä periaatteista ja kustannuksista on syytä sopia EU:n ja muiden maiden kesken.

Pauli Kiuru (kok.)

1. Suomen on oltava tukemassa tiukkoja pakotteita. EU-pakotteiden on kohdistuttava myös Rosatomiin. Venäläinen ydinenergia Suomessa on väärä valinta. Rakentamislupaa ei pidä myöntää. Riippuvuus venäläisestä energiasta pitää saada katkaistua.

On erotettava Putinin hallinto tavallisista Venäjän kansalaisista. He ovat korruptoituneen rosvohallinnon uhreja. Myös Suomessa on runsaasti Venäjältä muuttaneita ihmisiä, jotka ovat integroituneet Suomeen erinomaisesti. He ovat syyttömiä tilanteeseen. On tärkeää, että tuemme henkisesti heitä. He arvostat länsimaista oikeusvaltiota, mediaa ja demokratiaa sekä vakautta. Pidetään heidän ystävinämme.

On käytävä Venäjän hallinnon tai bulvaanien maahankinnat vielä kerran läpi. Osa niistä on strategisesti tärkeiden kohteiden lähellä.

2. Suomen pitää ottaa tilanne vakavasti. Venäjä on rikkonut törkeästi luottamuksen ja sopimukset. Natoon olisi parasta pyrkiä yhdessä Ruotsin kanssa tai mieluiten niin, että mukana ovat kerralla kaikki Natoon kuulumattomat EU-maat eli Suomi, Ruotsi, Itävalta, Irlanti, Malta ja Kypros. Yhteinäinen EU on Naton ohella paras turvamme. NL tai Venäjä ei ole hyökännyt yhtään Nato-maata vastaan.

3. Katso vastaus 1.

4. Varautuminen tulee aloittaa koko EU:ssa. Pakolaisia pyrkii turvaan Ukrainasta aivan varmasti.

Pia Viitanen (sd.)

1. Suomi on tuominnut jyrkästi Venäjän toimet, jotka ovat täysin moraalittomia ja räikeä kansainvälisen oikeuden vastainen loukkaus. Suomelta ja EU-mailta tarvitaan nopeita ja voimakkaita, yhtenäisiä pakotteita ja toimia väkivallan lopettamiseksi. Suomi toimii Ukrainan ja ukrainalaisten tukemiseksi osana EU:ta ja antaa täyden tukensa EU:n yhdessä asettamille vastatoimille.

2. Suomen yhteisesti valittu, johdonmukainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on kannatettava ja kestävä. Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka ylläpitää omaa puolustusta. Tämä tie on kestävä. Osa vakiintunutta linjaamme on myös mahdollisuus hakea harkintamme mukaan sotilasliiton jäsenyyttä. Siinä tapauksessa tälle tulisi olla laaja kansan hyväksyntä ja parlamentaarinen tuki.

Eduskunnan, hallituksen ja presidentti Sauli Niinistön linja on kestävä jatkumona, ja tuo vakautta myös tässä vakavassa tilanteessa, jossa nyt olemme. Presidentti Niinistön ja hallituksen linja myös tämän tilanteen toimissa saa täyden tukeni. On merkittävää, että presidentti Niinistö ja hallitus ovat vaikeinakin aikoina kyenneet toimimaan dialogin edistäjänä ja ratkaisujen hakijana.

3. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on ilmoittanut, että tässä tilanteessa hän ei näe mahdolliseksi esitellä valtioneuvostolle rakentamislupaa. Tämä on oikea johtopäätös tässä tilanteessa. Kaikkiaan Työ- ja elinkeinoministeriö on tekemässä tästä riskiarviota, jossa huomioidaan turvallisuuspoliittiset seikat.

4. Suomen on seurattava tilannetta tarkasti ja reagoitava sen mukaan. Hallitus varmasti seuraa, ja pohtii laajemminkin erilaisia toimia, mitä nyt tehtävä Ukrainan tukemiseksi ja varautuu tarpeellisiin toimiin. Suomi on jo myöntänyt taloudellista tukea Ukrainalle, joka kohdennetaan kehitysyhteistyön ja humanitäärisen avun kautta.

Sakari Puisto (ps.)

1. Yleinen turvallisuuspoliittinen tilanne on erittäin vakava. Suomen on varauduttava siihen, että tapahtumien kulku voi olla nopeaa ja vaikeasti ennakoitavaa.

2. Olen kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä pitkään. Varsinaiseen jäsenyyden hakemiseen liittyvät tekijät ovat vielä toinen kysymys, joita on konkreettisesti punnittava.

3. Kyllä.

4. Tämä on hyvin mahdollinen tilanne.

Sari Tanus (kd.)

1. Todistamme järkyttäviä tapahtumia. Suomen pitää yhdessä EU-maiden kanssa tuomita Venäjän hyökkäys ja löytää keinot, joilla Venäjä saadaan vetäytymään sotatoimista. On asetettava laajat talouspakotteet Venäjälle ja tuettava Ukrainaa sekä taloudellisesti että antamalla sen tarvitsemaa materiaaliapua ja käytännön tukea.

”Olemme täysin Ukrainan tukena. Ukrainan asia on myös Suomen asia”, Tanus vastaa.

2. Tässä tilanteessa Nato-jäsenyyden mahdollisuutta ja vaikutuksia tulee entistä tarkemmin vakavasti arvioida ja harkita.

3. En ole koskaan kannattanut venäläisvetoisen Fennovoiman ydinvoimalahanketta. Venäläisvetoisesti tai venäläisten osallistuessa sitä ei tule jatkaa.

4. Ukrainan sotapakolaisten vastaanottamiseksi on aloitettava varautuminen.

Sofia Vikman (kok.)

1. Suomen on tarjottava Ukrainalle kaikki mahdollinen tuki mukaan lukien puolustusmateriaalin toimittaminen. Meidän on myös vaikutettava siihen, että illalla tai ensi yönä päätettävät EU:n pakotteet olisivat täydet ja kovimmat mahdolliset, jotta niillä saattaisi olla Putinin etenemistä hillitsevä vaikutus. Tuskin nekään hillitsevät Putinia, mutta sitä pitää edes yrittää. Läntisen yhteisön täytyy olla kova. Venäjä ei kunnioita heikkoutta, ja Putinille on osoitettava, ettei Venäjän kannata aseellista voimaa käyttäen loukata naapurimaansa suvereniteettia ja kansainvälistä oikeutta. Suomen on jatkettava omasta uskottavasta puolustuskyvystä ja sotilaallisesta valmiudesta huolehtimista.

2. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Oman uskottavan puolustuksemme lisänä jäsenyys nostaisi merkittävästi kynnystä uhata Suomea sotilaallisesti. Siksi Suomen on mahdollisimman pian luotava polku Naton jäseneksi, jotta olemme Naton turvatakuiden piirissä emmekä niiden ulkopuolella.

3. Hanke on pysäytettävä, ja sen turvallisuuspoliittiset riskit on arvioitava uudelleen. Putinin toiminta ei jää tähän. Hankkeen laitostoimittaja, päärahoittaja ja suurin osaomistaja on Putinin alaisuudessa toimiva venäläinen valtionyhtiö Rosatom. Yhtiö vastaa myös Ukrainaan laajamittaisesti hyökänneen Venäjän ydinaseista. Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyssodan pienemmän naapurivaltionsa kimppuun on Fennovoiman ydinvoimahankkeen turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia arvioitava uudessa valossa. Se tarkoittaa sitä, että rakentamislupaa ei voida myöntää.

4. Kyllä, sillä miljoonien ukrainalaisten arvioidaan lähtevän sotaa pakoon. Meidän on oltava valmistautunut myös siksi, että apumme kohdentuu aidosti hädänalaisille sotapakolaisille eikä tilannetta väärinkäytetä.

Veikko Vallin (ps.)

1. Ukrainassa kahdeksan vuotta kestänyt sota on siirtynyt vaiheeseen, jossa Venäjä pyrkii liittämään osia Ukrainasta itseensä. Suomi ei voi tätä hyväksyä ja meidän pitää tukea ukrainalaisia, kuitenkin siten, että Venäjä ei koe sitä aggressioksi itseään kohtaan.

2. Henkilökohtaisesti sanon, että ei pitäisi vielä. Varovaisuus on nyt valttia.

3. Kyllä. Energiariippuvuutta Venäjästä pitää vähentää ja Suomesta pitää tehdä energian suhteen mahdollisimman omavarainen. Turpeen alasajo pitää perua. Nyt ei pidä olla muita maita kunnianhimoisempi ilmastotoimissa.

4. Koko Euroopan pitäisi, myös Suomen. Ukrainalaiset ovat työteliästä eurooppalaista väkeä ja muutenkin sopeutuvat nopeasti suomalaiseen yhteiskuntaan, jos jäävät tänne pidemmäksi aikaa.

