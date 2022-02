Lentoyhtiö SAS:n oli määrä aloittaa lennot Tampere-Pirkkalasta Tukholmaan huhtikuussa – nyt varauskalenteri on tyhjä: ”Täysi kassakriisi päällä”

Pahasti tappiollinen lentoyhtiö SAS yrittää kääntää kurssia uudella säästöohjelmalla. Vielä ei ole tiedossa, miten lentoyhtiön tilanne vaikuttaa Tampere-Pirkkalan lentoihin. Yhtiön oli määrä aloittaa lennot Tukholmaan huhtikuussa, mutta nyt varauskalenteri näyttää tyhjää elokuuhun saakka.

Aamulehti

Lentoyhtiö SAS kertoi tiistaina 22.2. syvästi tappiollisesta tuloksestaan. Lentoyhtiön kriisi kärjistyi viime viikolla, kun norjalainen DNB-pankki arvioi, että SAS saattaa tarvita saneerauksen välttääkseen konkurssin.

Tiistaina SAS kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä aloittavansa uuden säästöohjelman.

Lentoyhtiön on ollut määrä aloittaa lennot Tampere-Pirkkalan lentoasemalta Tukholmaan 11. huhtikuuta. Lentoyhtiö kertoi asiasta helmikuun alkupuolella. ”Sen jälkeen oliko päivä vai kaksi, kun tuli ilmoitus siitä, että siellä on täysi kassakriisi päällä”, kertoo Visit Tampereen lentoliikenteen erityisasiantuntija Marja Aalto.

Lue lisää: Ahtaalle joutunut SAS saattaa päätyä yrityssaneeraukseen – tulosjulkistusta aikaistettiin viikolla

Aalto ei pysty vielä kommentoimaan, miten lentoyhtiön tilanne vaikuttaa Tampere-Pirkkalan lentoihin. Hän kertoo, ettei ole vielä keskustellut asiasta lentoyhtiön kanssa.

”En tällä hetkellä pysty ottamaan kantaa siihen, mikä heidän tilanteensa on meidän lentojemme osalta. Oletan, että ne alkavat, mutta alkavatko ne silloin 11. päivä huhtikuuta vai siirtyykö aloitus vielä toukokuulle ennen MM-kisoja vai miten tämä menee.”

Lentoyhtiön verkkosivuilla varauskalenteri reitille on tyhjentynyt. Lentoja Tampere-Pirkkalasta Tukholmaan ei ole varattavissa ennen elokuun 8. päivää. Aalto sanoo, että on mahdollista, että lentoyhtiö on ottanut lennot pois varauskalenterista. ”Varmasti johtuu tästä heidän taloudellisesta tilanteestaan.”

SAS ei lennä Tampere-Pirkkalasta muualle. Lentoyhtiöllä on kuitenkin yhteistyölentoja Air Balticin kanssa, ja yhteistyölentojen on määrä lentää toukokuussa Tampere-Pirkkalasta Kööpenhaminaan. Fyysisesti lennot operoi Air Baltic.

Heikko tulos

Lentoyhtiö SAS räpiköi syvästi tappiolla päättyneellä vuosineljänneksellä. Tulos ennen veroja oli marras–tammikuussa 240 miljoonaa euroa (2,6 miljardia kruunua) tappiolla.

Yhtiö ilmoitti tiistaina aloittavansa uuden noin 700 miljoonan euron säästöohjelman. SAS Forward -ohjelma merkitsee yhtiön laivaston, verkoston ja tarjonnan supistamista.

Tulos heikkeni noin 66 miljoonalla eurolla verrattuna vastaavan jaksoon vuosi sitten. Yhtiön kassavarat laskivat 318 miljoonaan euroon.