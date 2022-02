Osa Aamulehdistä on vielä jakamatta huonon sään takia

Aamulehti pahoittelee häiriötä.

Aamulehti

Osa tiistain Aamulehdistä on vielä jakamatta Pirkanmaalla huonon sään takia. Pääset lukemaan päivän näköislehden tästä.

Lehtiä on jäänyt jakamatta Tampereen Lukonmäessä, Atalassa ja Messukylässä sekä Ylöjärven Ylisillä, Lempiänniemessä ja Mutalassa. Lehdet pyritään jakamaan päivän aikana.

Lehtiä on jäänyt jakamatta myös Punkalaitumella, Hämeenkyrössä haja-asutusalueen yhteisnoutolaatikoihin, Nokian Taivalkunnassa ja Pinsiössä, Urjalassa ja Tampereen Pispalassa. Näillä alueilla jakaminen on kesken ja lehdet jaetaan loppuun päivän aikana, mikäli aurauskalusto on päässyt liikkumaan alueilla.