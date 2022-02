Loska ja suuret lumimäärät työllistävät nyt hinausfirmoja – kaikkein pahimmalta keliltä on tänä vuonna säästytty

Vaikka hinauspalveluilla on riittänyt tehtävää, ne ovat pystyneet vastaamaan kysyntään.

Aamulehti

Loska ja suuret lumimäärät työllistävät hinausfirmoja Tampereella ja muualla Pirkanmaalla.

”Kyllä säät ovat näkyneet, se on ihan päivän selvää. Puhtaasti keliin liittyviä tapahtumia on ollut valtavasti. On ojaan suistumisia ja erinäköisiä ongelmia valtavan lumimäärän vuoksi”, kertoo Mika Siiki hinauspalveluita tarjoavasta Siiki & Karhu oy:stä.

Siiki kertoo, että yrityksen kalustoon kuuluu yhdeksän autoa, joista kolme on raskaalle kalustolle. Vaikka kalustoa on reilusti, tekemistä on silti riittänyt.

”Olemme pystyneet vastaamaan kysyntään keskimäärin hyvin, mutta ainahan sieltä jotain reissuja ohikin menee. Tehtäviä on nyt sen verran kumminkin, että kyllä siinä on saanut mennä, ja on joutunut välillä pitkiä tovia uurastamaan.”

Siiki kertoo, että tänä talvena on tullut myös raskaaseen kalustoon liittyviä tehtäviä, kuten tieltä suistumisia. ”Ne ovat aina aikajaksoltaan sitovampia kuin henkilöautot.”

Parkkipaikoille jumiin

Hinauspalvelu Maanojan toimitusjohtajan Ville Hemmilän mukaan olosuhteiden vaikutus hinausten kysyntään näkyi alkuviikosta, kun loskaa oli paljon.

”Ihmiset jäivät parkkipaikoille jumiin ja autot olivat kiinni paikoissa, mistä ei ollut aurattu. Sellaisia tehtäviä, että joku on vähän ajanut ojan puolelle tai jäänyt jumiin johonkin, niitä nyt on enemmän kun yleensä.”

Hemmilän yrityksellä hinausautoja on käytössä seitsemän. ”Aika hyvin keretään tekemään. Tänä talvena ei ole ollut kiirettä vielä.”

Pakkanen työllistäisi enemmän

Vaikka loskainen ja runsasluminen talvi onkin pitänyt hinausfirmat kiireisinä, vielä enemmän työtä tuottaisivat kovat pakkaset.

”Isot pakkaslukemat ovat vielä työllistävämpiä. Jos olisi 30 astetta pakkasta, ja sitä kestäisi kaksi viikkoa, oltaisiin vielä vähän eri mittapuulla keikkamäärissä, vaikka niitä nytkin on valtavasti”, kertoo Siiki.

Samalla linjalla on Hemmilä. Hän kertoo, että pakkanen tuottaa enemmän töitä kuin pelkkä loska, koska silloin autoihin tulee enemmän vikoja.

”Kun on 20 astetta pakkasta, saa tehdä niin paljon kuin kerkeää.”