Valotaide sai tuhannet liikkeelle Ylöjärvellä – Kirjaston seinän neonkirjaimista tuli suosittu selfieseinä: ”Olemme pistäneet merkille”

Loiste Ylöjärvi- valotaidefestivaali kiinnosti ihmisiä perjantaina ja lauantaina. Kolmipäiväinen tapahtuma päättyy sunnuntaina. Tapahtuma on järjestetty Ylöjärvellä aikaisemmin vuosina 2019 ja 2020.

Koronatilanteen takia viime vuonna väliin jäänyt Loiste Ylöjärvi- valotaidefestivaali on saanut viikonlopun aikana ihmiset liikkeelle Ylöjärven keskustassa, jonne teoksia on saavuttu katsomaan myös kauempaa.

Valoteokset sekä aluevalaistuksen on toteuttanut pirkkalalainen Stereo:id, joka on suunnitellut teokset yhteistyössä kaupungin kanssa.

Lue lisää: Ylöjärven valotaidefestivaali alkaa välivuoden jälkeen – Ensimmäisenä tapahtumavuonna esillä ollut teos katosi myöhemmin mystisesti

Antti Kälkäinen Stero:id:stä kertoo, että tapahtuman avauspäivänä perjantaina, teoksia saapui katsomassa noin tuhat henkilöä.

Lauantaina alkuillasta liikkeellä oli jo reilusti enemmän valotaiteesta kiinnostuneita. Kun valotaidefestivaalin toinen päivä oli ollut käynnissä parin tunnin ajan, Kälkäisen arvion mukaan teoksia oli kiertänyt katsomassa mahdollisesti jo useampi tuhat. Kälkäinen sanoo, että kävijöitä on ollut myös esimerkiksi Tampereelta ja Helsingistä.

”Jo tähän mennessä on ollut todella hyvä päivä. Alue on iso, joten tarkkaa kävijämäärää on vaikea arvioida. Mutta tapahtuman historiassa, näin vilkasta päivää ei kuitenkaan ole ollut aikaisemmin”, Käläkäinen sanoi kahdeksan aikaan illlalla.

Ylöjärven kirkon julkisivuun piirtyvä Efekti on noin kolmen minuutin mittainen teos, jossa erilaiset kuviot piirtyvät kirkon pintaan. Teokseen on rakennettu myös oma äänimaisema.

Ylöjärven kirkon julkisivun teoksen ovat suunnitelleet Marko Vierimaa ja Heini Puurtinen.

Lapset ihastuivat yksityiskohtaan

Kälkäinen sanoo, ettei neljästä teoksesta mikään ole noussut tapahtuman suosituimmaksi. Hän sanoo, että niistä jokainen on saanut kävijät pysähtymään.

”Aikaisempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellista kuitenkin on, että teoksia on katsottu tai jääty seuraamaan pidemmäksi aikaa.”

Kälkäinen arvioi, että tämän selittää liikkuvan kuvan ja äänimaiseman yhdistelmä, jollaisia tapahtumassa nähdään tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Esimerkiksi kirkon julkisivuun heijastettava Efekti-teos on kolmen minuutin mittainen.

”Katsojat ovat halunneet nähdä tämän teoksen alusta loppuun, mutta myös kuvata sen itselleen kokonaisuudessaan.”

Kännykkäkamerat ovat Kälkäisen mukaan olleet kovassa käytössä myös Ylöjärven Leija-kirjaston edustalla, jossa lasiseinän takana hohkaavista neonkirjaimista muodostui lauantaina myös suosittu selfie-seinä.

”Olemme pistäneet merkille, että siitä on aika helppo bongata esimerkiksi etunimen ensimmäinen kirjain ja kuvauttaa itsensä siinä. Näin on varmasti moni tehnytkin.”

Sunnuntaista odotetaan vilkasta

Kolmipäiväinen Loiste Ylöjärvi päättyy sunnuntaina, jolloin valot syttyvät kello 18 ja sammuvat kello 22.

Sunnuntaista odotetaan vielä lauantaitakin vilkkaampaa.

”Viimeinen päivä on aina vilkas. Kun se vielä osuu sunnuntaille, kävijöitä riittää varmasti.”

Ylöjärven kirkon välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa Kirkkotanhuantien leikkipuistossa erityisesti pienempiä kävijöitä ilahdutti Stereo:id:n ja Leppäkosken sähkön yhteistyönä toteuttama interaktiivinen yhteisteos Leppäkosken Energiapuu.