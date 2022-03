Taysiin tulee nyt paljon pieniä lapsia, joiden hampaat ovat erittäin huonossa kunnossa: ”On tavallista, että yli puolet maitohampaista on reikiintynyt”

Taysin suu- ja leukasairauksien poliklinikalla työskentelevä lasten hammashoidon erikoislääkäri Egle Immonen on huolestunut siitä, että pienten lasten nukutuksessa tehtävien hammashoitojen määrä Pirkanmaalla on lisääntynyt. Nukutushammashoitoon on pitkä jono. Kuva ei ole aidosta tilanteesta. Kuvassa Immosen mallipotilaana on hänen tyttärensä, 5-vuotias Emma Immonen.