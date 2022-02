Vesimaksut nousevat Ylöjärvellä ja Nokialla – Tampere pitää isoista investoinneista huolimatta hinnat ennallaan

Tampereen Veden vesimaksut pysyvät ennallaan vuonna 2022 isoista investoinneista huolimatta. Sen sijaan esimerkiksi Ylöjärvellä ja Nokialla vesihuollon maksut nousivat. Korotuksia perustellaan investoinneilla ja viemäristön ylläpitotöillä.

Tampereen Veden veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2022. Veden arvonlisäverollinen hinta on 1,49 euroa kuutiolta ja jäteveden 2,43 kuutiolta. Yhteensä niiden arvonlisäverollinen hinta on 3,92 euroa kuutiolta.

Liittymismaksuun sen sijaan tulee indeksikorotus. Liittymismaksun yksikköhinta on Tampereella tänä vuonna 1,91 euroa neliömetriltä, mikä sisältää arvonlisäveron. Liittymismaksun tarkistus tehdään vuosittain. Maksu on sidottu kuluvan vuoden syyskuun maarakennusindeksin kokonaisindeksiin. Muutos edellisestä vuodesta on 8,9 prosenttia.

Liittymismaksua veloitetaan esimerkiksi 250 neliömetrin pientalolta veden osalta 2 864,40 euroa ja jäteveden osalta 2 864,40 euroa eli yhteensä 5 728,80 euroa sisältäen arvonlisäveron.

Pirkkalan kunnan ja Tampereen Veden välisen vesihuollon käyttöoikeus- ja kumppanuussopimuksen mukaisesti Pirkkalassa noudatettavat veden- ja jäteveden käyttömaksut on sidottu Tampereen voimassa oleviin käyttömaksuihin kertoimella 1,20. Veden ja jäteveden perusmaksu on Pirkkalassa sama kuin Tampereella.

Rahaa investointeihin

Viime vuonna Tampereen Vesi nosti vesi- ja jätevesimaksuja. Korotuksia perusteltiin sillä, että rahaa kerätään Sulkavuoren uudelle puhdistamolle.

Jäteveden käyttömaksu nousi 12 senttiä, mutta veden käyttömaksu pysyi ennallaan. Sen sijaan sekä veden että jäteveden perusmaksuihin tuli kumpaankin 14 prosentin korotus.

Korotuksia painotettiin perusmaksuihin, sillä Tampereen Veden mukaan perusmaksuja ja käyttömaksuja piti saada lähemmäksi toisiaan. Tätä perusteltiin vesi- ja viemäriverkoston investoinneilla, jotka ovat vesiyhtiön suurin rahareikä.

Mitä? Kaksi uutta pumppaamoa Tampereen seudun keskuspuhdistamo oy rakentaa kaksi isoa uutta jätevedenpumppaamoa Tampereelle. Niiden kautta jätevesi pumpataan Sulkavuoren keskuspuhdistamoon. Pumppaamoista toinen rakennetaan Viinikanlahteen ja toinen Raholaan. Pumppaamot toteutetaan yhtenä rakennusurakkana, joka on parhaillaan kilpailutuksessa. Rakennustöiden on määrä alkaa toukokuussa. Raholan pumppaamon on määrä valmistua elokuussa 2023. Viinikanlahden pumppaamo valmistuu vuoden 2024 kesäkuun loppuun mennessä.

Esimerkiksi Ylöjärvellä veden ja jäteveden perusmaksuja korotettiin tälle vuodelle. Omakoti- ja pientalon puhtaan veden perusmaksu nousee 87 senttiä ja jäteveden perusmaksu 1,30 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa neljän hengen omakotiasiakkaalle normaalikulutuksella noin 56 euron korotusta vuodessa eli noin euron viikossa.

Ylöjärven Vesi oy perustelee korotusta muun muassa Saurion pääpumppaamon siirron aloittamisella ja viemäröintihankkeella Takaman alueella. ”Korkea investointitaso asettaa haasteita maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Tämän vuoksi liikevoittoa ja -tulosta on kasvatettava edellisistä vuosista”, sanotaan yhtiön tiedotteessa.

Myös Nokian Vesi tekee isoja investointeja rakentamalla uuden jätevesipuhdistamon Nokian paperitehtaan viereen, Nokianvirran rantaan. Jos hanke etenee suunnitellusti, koekäyttö on ensi vuonna. Nokian Vesi korotti jäteveden käyttömaksua sekä veden ja jäteveden perusmaksuja.

