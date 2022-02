Viinikanniemen tonttien huutokauppa alkaa maanantaina Nokialla – tonteista kilpailevat myös yritykset: ”Markkina määrää hinnan”

Kaupunki vastasi tonteista kiinnostuneiden kysymyksiin tiistaina. Moni halusi tietää, miksi yrityksiä ei ole rajattu tästä huutokaupasta pois.

Nokian Viinikanniemen kymmenen ensimmäisen tontin huutokauppa alkaa ensi maanantaina 21. helmikuuta. Omarantaiset tontit myydään avoimella huutokaupalla Huutokaupat.com-myyntisivustolla. Huutoaikaa on kuukausi eli 20. maaliskuuta saakka. Tonttien myyntiehdot ja pohjahinnat julkaistaan Huutokaupat.comissa kun huutokauppa käynnistyy.

Nokian kaupunki järjesti tämän viikon tiistaina kaikille avoimen verkkotapahtuman, joissa luovutettavat tontit esiteltiin. Tallenne tontti-illasta on katsottavissa kaupungin verkkosivuilla.

Yleisöllä oli myös mahdollisuus esittää tontteihin liittyviä kysymyksiä kaupungin viranhaltijoille. Runsaan tunnin mittaiseen tuli useita kymmeniä kysymyksiä. Moni oli kiinnostunut käytännön yksityiskohdista, kuten ulkosivujen materiaaleista, laitureiden pituudesta, tonttien aitaamisesta ja lajittelupisteistä.

Kysymyksiä tuli myös siitä, miksi kaupunki ei ole rajannut yrityksiä pois mahdollisista ostajista ja voiko tontin mahdollisesti ostanut yritys gryndata sen.

Kaupungin maankäyttöinsinööri Teemu Valkolehto totesi, että myynnistä haluttiin tehdä mahdollisimman vapaa.

”Tavoitteena on ollut, että kaikki pystyvät tarjoamaan eli markkina määrää hinnan lopulta. Se on aika yksiselitteinen tapa. Kaupungilla on monenlaisia tontteja ja monenlaisia luovutusehtoja, mutta tässä kohteessa mennään nyt näin.”

Yrityksetkin siis voivat ostaa tontteja Viinikanniemestä. Valkolehto muistutti kuitenkin, että tonttien pitää olla rakennettuja ennen kuin tontti luovutetaan edelleen eteenpäin.