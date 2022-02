Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Alkaako työntekijäpula näkyä jo julkisissa rakennus­hankkeissa? – Nyt rakennus­buumi voi siirtää ison urheilukentän peruskorjausta Kangasalla: ”Uhkakuva on olemassa”

Kangasalan tämän vuoden yksi merkittävä peruskorjaushanke on Kyötikkälän yleisurheilukentän peruskorjaus. Kaupunki on varannut kentän korjaamiseen määrärahan, mutta uhkakuvana on, ettei rakentajaa löydy.

Vuosien saatossa heikkoon kuntoon päässyt Kyötikkälän yleisurheilukenttä on tarkoitus peruskorjata kevään ja alkukesän aikana. Työntekijäpula voi kuitenkin siirtää suunnitelmia.

Aamulehti Kangasalan Kyötikkälän yleisurheilukenttä on tarkoitus peruskorjata tulevan kevään ja kesän aikana. Hanke on parhaillaan kilpailutusvaiheessa ja peruskorjauksen määräraha on varattu tälle vuodelle. Kangasalan kaupunginpuutarhuri Jari Järvinen sanoo, että rakentaminen on tarkoitus käynnistää huhtikuun aikana niin nopeasti, kun se vain sään puolesta on mahdollista. Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua heinäkuun alkuun mennessä.