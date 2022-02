Akaaseen avataan yksi Suomen suurimmista Kotipizzoista, aivan naapuriin nousee uusi ruokaravintola ja Lidl – ”Siinä on paljon asiakasvirtaa”

Akaan ABC-liikenneaseman viereen on kasvamassa liikekeskittymä. Maaliskuussa avaavan ravintolan lisäksi ABC remontoi asemansa ja Lidl alkaa rakentaa myymälää jo tänä vuonna.

Valtatie kolmen risteyksessä on liikekeskus, jonka kylkeen rakennettuun laajennukseen tulee yksi Suomen suurimmista Kotipizzoista.

Akaan Toijalaan moottoritien liittymään on tulossa pinta-alaltaan yksi Suomen suurimmista Kotipizzoista. Ravintola tulee Pellavatehtaan liikekiinteistön laajennukseen ABC-liikenneaseman viereen.

Kotipizzan viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Antti Isokangas sanoo, että Akaaseen on tulossa kesäterassin kanssa 86 asiakaspaikkaa ja 270 neliötä. Suomen suurin Kotipizza on Rovaniemellä. Siellä ravintolassa on asiakaspaikkoja 126 ja pinta-alaa 300 neliötä.

Kotipizzan tuloon Akaaseen vaikutti ennen muuta hyvä sijainti. ”Alue on kehittyvä ja siinä on paljon asiakasvirtaa”, Isokangas kertoo.

Uusi ravintola avaa ovensa maaliskuun loppuun mennessä.

Paikkakuntalainen ravintoloitsija

Akaan Kotipizzan yrittäjä on akaalainen Ville Salmi, jolle nyt avattava paikka on kahdeksas. Salmen muut ravintolat sijaitsevat Lempäälässä, Kankaanpäässä ja Valkeakoskella, Tampereella ja Hämeenlinnassa hänellä on kummassakin kaksi ravintolaa.

Salmi on ollut yrittäjänä vuodesta 1994 ja Kotipizzalla vuodesta 2011.

Salmi sanoo, että liikeodotukset uudelle paikalle ovat odottavan innostuneet. Moottoritien asiakasvirrat sekä kehittyvä ja kasvava Akaa ovat hänestä hyvä yhdistelmä.

”Samalla tämä moottoritien risteys 31 kehittyy ja kasvaa nyt hyvää vauhtia ja palvelutarjonta lisääntyy muutenkin voimakkaasti. Unohtamatta Toijalan satamaa. Ja kun mahdollisuus tuli Pellavatehtaan rakennuksen laajennukselle, oli selvää, että haluan avata Kotipizzan tähän risteykseen”, Salmi sanoo.

Hän kertoo, että uuteen ravintolaan on tulossa kymmenkunta työntekijää, joista neljä on kokoaikaisia.

Liikenneasemallekin pitsapaikka

Moottoritien liittymään on rakentumassa liikekeskittymä. Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola sanoo, että kaupungissa on meneillään kehityshankkeita myös Toijalan keskustassa. Moottoritien varsi on kuitenkin liikennemääriensä vuoksi houkutteleva sijoittumispaikka.

”Uskon, että sinne saadaan asiakkaita myös Akaan ulkopuolelta”, Peltola kommentoi.

Kotipizza sijoittuu Pellavatehtaan liikekiinteistön laajennukseen.

Pirkanmaan Osuuskauppa tiedotti tammikuussa, että ABC:lle on tulossa remontti ja liikenneasemalle avataan uuden konseptin Pizza & Puffa -ruokaravintola. Kotipizzan Ilkka Isokangas sanoo, että Kotipizza luottaa omaan tunnettuuteensa ja brändiinsä, ja pärjää, vaikka viereen tulee toinenkin pitsapaikka.

ABC-liikenneaseman peruskorjaus on alkamassa pääsiäisen jälkeen. Siinä Hesburgeri-hampurilaisravintolalle tulee itsepalvelukassoja ja aseman marketin tarjontaa laajennetaan. Korjauksessa parannetaan myös aseman energiatehokkuutta. Remontin kustannusarvio on 2,4 miljoonaa euroa ja se valmistuu toukokuussa.

Lidlin rakentaminen alkaa vielä tänä vuonna

Syksyllä 2021 kerrottiin, että alueelle on tulossa myös Lidl-päivittäistavarakauppa. Lidl kertoo, että myymälän rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden aikana. Aiemmin on uutisoitu, että myymälä avaisi syksyllä 2023.

Lidlin kiinteistöpäällikkö Antti Isokoski kertoo tiedotteessa, että Lidliä on toivottu Akaaseen pitkään ja sopivan paikan löytäminen on vienyt aikaa. Tavoite on aloittaa rakennustyöt vielä kuluvan vuoden aikana.