Akaa vauhdittaa tonttikauppaa taas uudella kampanjalla – Viime vuonna tontinostaja sai kaupan päälle paljun, nyt on keksitty uusi houkutin

Valokuituliittymän uskotaan kiinnostavan rakentajia, sillä moni tekee etätöitä ja tarvitsee luotettavat tietoliikenneyhteydet kotitoimistolleen.

Akaalla on hyviä kokemuksia tonttien markkinointikampanjoista, kertoo kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Akaa houkuttelee kaupunkiin uusia asukkaita tonttikampanjalla, jossa omakotitontin ostajat ja vuokraajat saavat kaupan päälle valokuituliittymän. Kesäkuun 2022 loppuun asti jatkuvassa kampanjassa on mukana tontteja muun muassa Hukarin, Tipurin ja Uudenkylän asuinalueilta.

Uudenkylän alueelta tulee 21 uutta tonttia varattavaksi helmikuun aikana. Alue sijaitsee lähellä keskustan palveluita ja on erityisesti lapsiperheiden suosiossa.

Akaan reilusti yli tuhannen neliömetrin tontit ovat Tampereen ydinkaupunkiseudun tontteihin verrattuna väljiä ja edullisia. Tonttien hinnat vaihtelevat 16 000 –30 000 euron välillä.

Tonttikampanja on jatkoa viime vuodelle, jolloin Akaan omakotitonttien myynti lähes tuplaantui näkyvän markkinoinnin seurauksena. ”Meillä on hyviä kokemuksia kampanjoista. Viime vuonna tarjosimme tontinostajille kaupan päälle paljun ja nyt kokeilemme valokuitua”, kaupunginjohtaja Antti Peltola kertoo.

Korvataan kuittia vastaan

Valokuituliittymän ylähintarajaksi on asetettu 1 765 euroa. Hinta korvataan kaupungille toimitettavaa kuittia vastaan. Valokuitu tulee kytkeä käyttöön vuoden sisällä loppukatselmuksesta.

Valokuituliittymän uskotaan kiinnostavan rakentajia, sillä moni tekee etätöitä ja tarvitsee luotettavat tietoliikenneyhteydet kotitoimistolleen. Kampanjassa tuodaan esiin, että Akaa on varteenotettava vaihtoehto esimerkiksi niille etätyöläisille, joilla on työpaikka Tampereen tai Helsingin suunnassa. Tampereen keskustaan pääsee Akaasta junalla 20 minuutissa. ”Akaan valttina on hyvä sijainti. Yritykset tarvitsevat toimivat ja varmat yhteydet”, Peltola toteaa.

Hyvien liikenneyhteyksien lisäksi markkinoinnissa rummutetaan myös Akaan monipuolisia palveluita, uutta yhtenäiskoulua ja hyvinvointikeskusta sekä liikuntamahdollisuuksia.