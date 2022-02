Tays palkitsee työntekijöitään korona-ajan ponnisteluista – näin kiitosta osoitetaan kahdella miljoonalla: ”Emme anna suoraan rahaa”

Koko henkilöstö palkitaan. Palkkion suuruus on sama kaikille sairaala-apulaisesta ylilääkäriin.

Aamulehti

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin henkilöstö palkitaan maaliskuussa kiitoksena pandemia-ajan ponnisteluista ja vuoden 2021 tuloksista.

”Meidän koko henkilöstölle jaetaan kaksi miljoonaa euroa. Emme anna suoraan rahaa, vaan hankimme heille e-passin latausta, jota he voivat käyttää haluamiinsa liikunta-, kulttuuri- ja työhyvinvointipalveluihin, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Raija Ruoranen.

Sairaanhoitopiirissä työskentelee noin 7 500 henkilöä, joten työntekijää kohden palkkio on noin 200 euroa. ”Tarkkaa summaa ei vielä tiedetä, koska se vaihtelee sen mukaan, miten suuren osan viime vuodesta henkilö on ollut töissä. Palkitseminenhan kohdistuu menneeseen aikaan, ja siitä pitää olla selkeät säännöt.”

Töihin vasta viime vuoden aikana tulleille on asetettu kaksi aikarajaa. ”Ne, jotka ovat olleet töissä ainakin 14. kesäkuuta 2021 lähtien, saavat tuon 200 euroa ja mahdollisesti vielä mukavammankin summan. Lokakuun alusta alkaen töissä olleet saavat siitä puolet.”

Sama kaikille

Koko henkilöstö palkitaan, ja summa on sama kaikille sairaala-apulaisesta ylilääkäriin. ”Kun ajatellaan pandemia-ajan ponnistelua ja vuoden 2021 tulosta, ne koskettavat laajasti kaikkia työntekijöitä. Emme ole halunneet asettaa ihmisiä eri ryhmiin.”

Ruoranen toteaa, että bonus toimii samalla kertaa mukavana muistona Taysin 60-vuotisjuhlavuodesta, jota vietetään kuluvana vuonna. ”Haluamme sitä näinkin vähän juhlistaa työntekijöiden kanssa.”

Taysin henkilöstöllä ei normaalisti ole käytössään e-passia. ”Meillä toimii henkilöstön itsensä ylläpitämä vapaa-ajan yhdistys, jota tuetaan laajasti vuosittain. Yhdistys tarjoaa paljon kulttuuria ja erilaista vapaa-ajan toimintaa, jota henkilöstö voi pienellä omavastuulla harrastaa.”

Bonus haluttiin nyt maksaa e-passin kautta, koska näin verottaja ei pääse väliin, vaan summa on kokonaisuudessaan työntekijöiden käytettävissä. Myös korona-aikana säästynyttä työhyvinvointirahaa on nyt ladattu passeille, koska tapahtumia ei ole voitu järjestää.

Ei koronalisiä

Taysin työntekijöille ei aiemmin ole maksettu palkankorotuksia koronan vuoksi. Osalle hoitohenkilöstöstä ehdittiin jo lupailla koronalisää joulukuussa, jos he ilmoittautuvat vapaaehtoisina töihin uudelleen avattavalle koronapotilaiden kohorttiosastolle. Lisästä kertonut sähköpostiviesti perustui kuitenkin väärinkäsitykseen, ja tarjous peruttiin.

Sen sijaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä henkilökuntaa edustavat ammattijärjestöt sopivat paikallisesti tuntuvista joustokorvauksista joulukuun puolivälissä. Niitä maksetaan henkilöstölle erilaisesta joustamisesta.

Esimerkiksi jos työntekijä hälytetään vapailta töihin alle viiden tunnin varoajalla, hänelle maksetaan 150 euron hälytysraha aiemman 105 euron sijaan. Jos työvuoro aikaistuu tai lykkääntyy kaksi tuntia, korvaus on 60 euroa aiemman 30 euron sijaan. Jos työntekijä muuttaa työvuoroaan siksi, että potilas on välittömässä hengenvaarassa, korvaus on 180 euroa. Tämäkin korvaus kaksinkertaistui.