Ilmatar Energy oy on loppusuoralla Urjalan ja Humppilan tuulivoimaloiden rakentamisessa. Kuvassa näkyvät Urjalan puolella sijaitsevat kolme tuulivoimalaa.

Pirkanmaa

Tuulesta temmattua rahaa

Pirkanmaalla on ollut poikkeuksellisen vähän tuulivoimaloita, mutta pian tilanne muuttuu. Teknologian kehitys mahdollistaa tuulivoiman hyödyntämisen entistä paremmin myös sisämaassa. Esimerkiksi Urjalassa on jo kolme turbiinia pystyssä. Lisäksi useita hankkeita on selvittelyssä eri puolilla maakuntaa. Turbiineja voi tulla lähes sata.

Pirkanmaa on lähes tyhjä alue Suomen tuulipuistokartalla, mutta ei enää kauan. Viime vuoden lopulla Suomessa oli toiminnassa 962 tuulivoimalaa. Niistä vain neljä sijaitsee Pirkanmaalla: Ruovedellä, Ikaalisissa ja Sastamalassa. Voimalat ovat kooltaan pieniä. Tehoa niissä on 0,25–1 megawattia (MW), kun nykyisin rakennettavat voimalat ovat yleensä kooltaan 3–10 megawattia.