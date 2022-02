Kangasalan lukion penkkarit peruttiin viime hetkellä – opiskelijoille isku oli kova: ”Oli koko ajan sanottu, että saamme pitää”

Kangasalan lukion penkkarijärjestelyissä aktiivisesti mukana ollut Ronja Virtanen kertoo, että penkkarien siirtämisen yksi huono puoli on se, että suurin osa abeista valmistuu keväällä, eivätkä he ole silloin enää koulussa. ”Osalla voi olla töitä tai muuta sellaista. Sekin ärsyttää monia, mutta ehkä se on näistä vaihtoehdoista paras, että kaikki siirrettiin, kuin että torstaina olisi ollut vain jotain.”