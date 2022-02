Tulipalossa tuhoutunut Toijala Works on löytänyt väistötiloja: ”Tilakysymys on nyt ratkennut”

Tuotanto saadaan ajettua ylös ja kaikki työntekijät pääsevät palaamaan töihin lähiviikkoina.

Aamulehti

Akaan Toijalassa Toijala Worksin tehtaalla tammikuussa riehunut raju tulipalo tuhosi yli kolmanneksen yrityksen noin 20 000 neliömetrin tuotantotiloista. Toimitusjohtaja Pasi Kanniston mukaan yritys on onnistunut löytämään väistötiloja, joissa voidaan tehdä kokoonpanoa ja hitsaustöitä.

”Tilakysymys on nyt ratkennut. Väistötiloja on Lempäälän Marjamäessä, Kylmäkoskella ja Toijalassa. Meille tarjottiin tiloja ja saimme apua myös Akaan kaupungilta.”

Toijala Worksin väistötiloista kertoi ensin Lempäälän-Vesilahden Sanomat.

Toijalan yksikössä on useita rakennuksia, joten osa tuotannosta voi edelleen jatkua siellä. Toijala Worksilla on tuotantotiloja myös Akaan Viialassa, joita hyödynnetään myös. ”Kun normaalisti Viialan yksikössä on kymmenen työntekijää, nyt siellä on 50 ihmistä töissä.”

Kanniston mukaan näissä tiloissa pystytään hoitamaan kaikki tarvittava tuotanto, kunhan se saadaan ajettua ylös. ”Ei se vielä ole normaalitasolla. Menee reilu kuukausi, että saamme tarvittavat osat ja työvälineet.”

Koneenrakennukseen erikoistunut yritys työllistää kaikkiaan runsaat 170 työntekijää. ”Heistä osa on vielä lomautettuna, mutta kun 2–3 viikkoa menee, kaikki ovat taas töissä.”

Tulipalossa tuhoutuneet tilat joudutaan Kanniston mukaan käytännössä rakentamaan uudelleen.