Näin raitiotien yleissuunnittelu etenee Ylöjärven ja Tampereen rajalla: Nyt pohditaan, kulkisiko ratikka Vaasantien yli vai ali – Katso kuvat suunnitelmista

Raitiotien yleissuunnittelun on tarkoitus valmistua Tampereen Lielahden ja Ylöjärven osalta tämän vuoden aikana. Nyt pohdinnassa on, edistetäänkö suunnittelua Vaasantien kohdalla rakentamalla raitiotielle sillat vai kaivamalla kulku tien ali.

Raitiotien yleissuunnittelu etenee Ylöjärven osalta. Nyt pohditaan, kulkisiko raitiotie mahdollisesti tulevaisuudessa Vaasantien yli vai ali. Havainnekuva oikealla on ylikulkusillasta Teivon yrityspuiston kohdalta Tampereen suunnasta kuvattuna.

Aamulehti

Raitiotien tarkentava yleissuunnitelma etenee Tampereen Lielahden ja Ylöjärven osalta, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Yleissuunnitelmassa on nyt saatu valmiiksi vaihtoehdot Vaasantien ja pääradan risteämiskohdissa. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee yleissuunnitelmaa tältä osin ensi viikolla.

Tarkentavasta yleissuunnittelusta vastaa WSP Finland oy ja Ramboll. Tampereen Raitiotie oy koordinoi jatkolinjojen suunnittelua Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien tukena. Yhtiön pienosakkaana Ylöjärven kaupunki maksaa sille hallintovastiketta, jota vastaan kaupunki saa suunnittelun ohjausta.

Tampereen Raitiotie oy:n kehityspäällikkö Ville-Mikael Tuominen kertoo, että tarkentava yleissuunnitelma välillä Lielahti–Ylöjärvi on edennyt vaiheeseen, jossa on tarkoitus päättää raitiotielinjan risteämisratkaisusta kuntarajalla sekä Soppeenmäessä. Päätös on tarkoitus tehdä Vaasantien ja pääradan ylittävän sillan tai alikulun välillä.

Kaupunginhallituksen esityslistan liitteestä käy ilmi, että sekä Tampereen Raitiotie sekä kaupungin valmistelijat esittävät suunnittelun jatkamista siten, että raitiotie ylittäisi sillalla Vaasantien ja pääradan sekä kuntarajalla että Soppeenmäessä.

Tuominen sanoo, että esityksen taustalla on alikulkujen osalta paitsi teknisiä riskitekijöitä myös kustannusriskejä. Ylittävää siltaratkaisua puoltaa kuntarajalla myös matka-aika, joka olisi siltaa pitkin jopa puoli minuuttia lyhyempi kilometrin matkalla.

Yleissuunnitelman mukaan raitiotie kulkisi Lielahdesta Ylöjärven suuntaan Turvesuonkatua pitkin. Vaasantien yli raitiotie kulkisi Teivon yrityspuiston kohdalta, josta se jatkuisi kohti Mikkolantietä Vaasantien rinnalla.

Mikkolantieltä jälleen kohti Vaasantietä raitiotie on suunniteltu kääntyvän yhtenäiskoulun itäpuolelta, josta raitiotie jatkuisi Vaasantien ylittävälle sillalle ja edelleen Kuruntielle.

Näin raitiotie voisi mahdollisesti kulkea tulevaisuudessa Soppeenmäestä kohti Kuruntietä. Ylemmässä havainnekuvassa silta ja alemmassa alikulku kuvattuna Lielahden suunnasta.

Yleissuunnittelu etenee

Tuominen kertoo, että kun päätös syntyy siitä, jatketaanko yleissuunnittelua siltojen vai alikulun osalta, päästään suunnittelun seuraavaan vaiheeseen, joka liittyy esimerkiksi pysäkkien sijoittumiseen raitiotien varrella.

Yleissuunnittelun tässä vaiheessa Tampereen Hiedanrannan ja Ylöjärven kuntarajan välille pysäkkejä on suunniteltu kahdesta kolmeen. Kuntarajan ja Soppeenmäen välille kolme ja Kuruntielle kaksi.

Pysäkkien osalta suunnitelmaluonnosten on tarkoitus olla valmiina toukokuun loppuun mennessä.

Tuominen sanoo, että tässä vaiheessa on tarkoitus tehdä mahdollisimman hyvä suunnitelma ja varaukset kaupunkien maankäytön tueksi. Tilavaraukset täytyy hänen mukaansa olla siltä varalta, mikäli jatkosuunnittelua käynnistetään ja rakentamisesta tehdään päätös myöhemmin.

Näin raitiotie voisi mahdollisesti kulkea tulevaisuudessa Lielahden suunnasta kohti Ylöjärven Teivon yrityspuistoa. Ylemmässä havainnekuvassa silta ja alemmassa alikulku kuvattuna Lielahden suunnasta.