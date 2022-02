Pirkanmaalla toimii nyt jättiläismäinen poliisin kenttäjohtoalue – tavoitteena parantaa poliisin valmiutta

Sisä-Suomen poliisi uudisti operatiivista johtamistaan tammikuun lopussa.

Poliisin operatiiviseen johtamiseen tuli iso muutos Pirkanmaalla alkuvuonna. Sisä-Suomen poliisilla on aikaisemmin ollut Pirkanmaalla kolme kenttäjohtoaluetta, mutta 31. tammikuuta alkaen alueet on yhdistetty yhdeksi. Nyt Pirkanmaan uusi kenttäjohtoalue on väkiluvultaan koko maan suurin, sillä alueella asuu lähes 530 000 ihmistä.

Jättiläismäisellä kenttäjohtoalueella partioita voi välillä olla paljonkin, kertoo Sisä-Suomen poliisipäällikkö Timo Vuola. Hänen mukaansa partiot voivat jatkossa liikkua aikaisempaa joustavammin ja tehokkaammin apuun koko Pirkanmaan alueella. Tämä onnistuu Vuolan mukaan paremmin, kun kolmen alueen tilalla on yksi alue.

”Tavoitteena on parantaa poliisin valmiutta auttaa ihmisiä eli toimintavalmiusajan parantaminen.”

Kun aikaisemmin kaikilla kolmella alueella on ollut oma ylikonstaapeli, nyt koko Pirkanmaan partioita johtaa yksi ylikonstaapeli. Kun koko alueen johto on jatkossa yksissä käsissä, päätöksenteko on Vuolan mukaan helpompaa ja nopeampaa kuin aikaisemmin.

”Koko laitoksen alueella on rajalliset voimavarat, mutta Pirkanmaalle saadaan lisää joustavuutta, kun joukkoja voidaan siirtää tilanteen mukaan. Kulloinenkin kenttäjohtaja määrittelee, missä mennään.”