Jopa miljoonatulot vuodessa: tuulivoima houkuttelee nyt Parkanoa ja Kihniötä – Tätä mieltä asukkaat ovat: ”Kaikki raha on hyväksi”

Pirkanmaan kunnat Parkano ja Kihniö saisivat kunnanjohtajien mukaan merkittävää tuloa tuulivoimaloiden tulosta alueelle. Kävimme kysymässä Parkanon ja Kihniön asukkailta, mitä he ajattelevat kotikuntaansa suunnitellusta tuulivoimasta.

Tilaajille

Aamulehti kysyi Parkanon ja Kihniön asukkailta, mitä he ajattelevat kotikuntaansa suunnitellusta tuulivoimasta. Kysyimme myös, muuttuuko mielipide, jos tuulivoima toisi kuntaan hyvin rahaa.

Aamulehti, Parkano, Kihniö

Parkanoon suunnitellaan useille eri alueille tuulivoimaloita. Parkanon kaupunginjohtajan Jari Heiniluoman mukaan kaupunkiin on suunnitteilla noin 24 tuulivoimalaa.

Parkanon tuulista on kiinnostunut moni yritys, kuten Ilmatar ja Parkanon Tuuli oy. Parkanon Tuuli oy on Parkanon kaupungin, Leppäkoski Group oy:n ja Etha-yhtiön perustama yhtiö, joka edistää tuulivoimatuotantoa Parkanossa. Heiniluoma on myös Parkanon Tuuli oy:n hallituksen puheenjohtaja.