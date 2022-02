Rivitaloasunnon lämmityslasku pomppasi jopa 300 euroa kuukaudessa Kangasalla – Nyt yhtiö suunnittelee remonttia pikavauhtia: ”On herättänyt myös kommentteja”

Kangasalan Liuttuun vuonna 2008 valmistuneen rivitaloyhtiön asukkaiden lämmityskulut ovat nousseet vuodessa jopa 300 euroa huoneistoa kohden. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Asp sanoo, että tilanteesta johtuen taloyhtiössä on pohdittu lämmitysmuodon vaihtamista aikaistetusti maalämpöön. Kangasalla kaasuasiakkaita on noin 160. Asiakkaina on pääosin yrityksiä ja taloyhtiöitä.