700 oppilaalle tulossa uusi liikuntahalli Lempäälässä – investoinnin suuruus 3 miljoonaa euroa

Halli voitaisiin ottaa käyttöön syksyllä 2023, jos liikuntahallihanke päätetään aloittaa.

Vanhan Moision liikuntahallin paikalle aiotaan rakentaa Lempäälässä uusi. Kunnan yhdyskuntalautakunta päättää tiistaina liikuntahallihankkeen käynnistämisestä.

Hallin lähellä sijaitseva Moision koulu on käyttänyt vanhaa liikuntahallia, sillä 700 oppilaan koulussa ei ole kunnollista sisäliikuntatilaa.

Moision liikuntahalli on alun perin on rakennettu teolliseen käyttötarkoitukseen. Tehdyn arvioin mukaan halli on tullut käyttöikänsä päähän. Vanhan hallin purkamiseen on varattu rahat vuoden 2022 käyttötaloudesta. Vanha halli purettaisiin ensi kesänä.

Uudelle hallille on varattu investointiohjelmaan vuosille 2022–2023 kolme miljoonaa euroa. Hankkeelle on haettu opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta.

Uusi liikuntahalli on suunniteltu lähtökohtaisesti koulujen tarpeiden mukaan, mutta iltakäyttö ja lajinomaiset tarpeet on huomioitu suunnittelussa.

Uuden hallin rakentaminen on määrä aloittaa syksyllä. Halli voitaisiin ottaa käyttöön syksyllä 2023. Uusi halli toimisi 2023 alkavan Hakkarin liikuntahallin peruskorjauksen aikana väistötilana.