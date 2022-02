Raskaan ajoneuvon nostotyö aiheuttaa pitkän jonon Ysitielle Orivedellä

Nostotyö alkoi kello 15 sunnuntai-iltapäivällä, ja sen aikana ainakin toinen kaista joudutaan pitämään suljettuna liikenteeltä. Ajoittain liikenne voidaan joutua pysäyttämään kokonaan.

Aamulehti

Ysitiellä on aloitettu raskaan ajoneuvon kuorman purku ja ajoneuvon nostotyö, jonka vuoksi yksi ajokaista on suljettuna liikenteeltä. Fintrafficin tieliikennekeskus tiedotti nostotyöstä kello 15 ja varoitti, että nostotyö voi ruuhkauttaa liikennettä.

Kello 16.50 Oriveden suunnasta Tamperetta kohti ajanut uutispäällikkö Vesa Laitinen kertoo jonon Tampereen suuntaan olevan arviolta toista kilometriä pitkä.

”Kun ohituskaistat päättyivät, liikenne pysähtyi”, hän sanoo.

Raskas ajoneuvo on ulkona tieltä Yliskyläntien ja Siitaman yhdystien risteysten välisellä tieosuudella. Paikka on pian Yliskylän risteyksen jälkeen, noin viisi minuuttia ABC Orituvalta Tampereen suuntaan.

Liikenne voidaan Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan joutua myös ajoittain pysäyttää kokonaan nostotyön vuoksi.

Fintrafficin liikenneoperaattorin Sami Räihän mukaan kyseessä on viime yönä tieltä ulos ajanut raskas ajoneuvo. Fintrafficin tieliikennekeskuksen tietojen mukaan kyseessä on säiliöauto, jota kello 16 aikoihin tyhjennettiin kuormasta, jotta ajoneuvo voidaan siirtää.

”Se on säiliöauto, jossa on nestettä, jota puretaan pois. Meillä on myös tieto, että siinä ei kuljeteta vaarallisia aineita”, Räihä sanoo.

Nostotyöt aloitettiin kello 15. ”Voidaan olettaa, että useamman tunnin ajan yksi kaista on kiinni”, Räihä sanoo.

Suljettava ajokaista sijaitsee Yliskyläntien ja Siitaman kylätien risteysten välisellä tieosuudella.

Tämä on päivittyvä uutinen.