Koronatoimia vastustavat mielenosoittajat pysähtyvät myös Tampereella – poliisi seuraa tilannetta

Helsingissä järjestetään perjantaina Convoy Finland 2022 -tapahtuma, jonka tarkoituksena on aiheuttaa haittaa liikenteelle. Mielenilmaukseen lähtevien kulkue pysähtyy myös Tampereella.

Muun muassa koronarajoituksia vastustavat Convoy-mielenosoittajat saapuvat perjantaina myös Tampereelle. Varsinainen mielenosoitus järjestetään perjantai-iltana Helsingissä, mutta tapahtuman nettisivujen mukaan mielenosoittajat pysähtyvät matkalla Tampereella. Aamulehden tietojen mukaan pysähdyspaikka on Tampereen messu- ja urheilukeskuksen pihassa.

Paikalla olevan Aamulehden kuvaajan Ossi Aholan mukaan hieman ennen kello yhtä paikalla ei näkynyt vielä rekkoja, mutta messu- ja urheilukeskuksen pihassa oli yksi siviilivärityksellä oleva poliisiauto.

Sisä-Suomen poliisin komisario ja yleisjohtaja Teemu Karhunen kertoi perjantaina ennen kello yhtä, että poliisille ei ole tehty ilmoitusta Convoy-tukimielenosoituksesta.

”Meillä on tieto, että sinne on varmasti myös Sisä-Suomen alueen kautta menossa porukkaa. Poliisi on sillä tavalla kartalla ja seuraa tilannetta, mutta täällä erikseen järjestettävästä mielenilmauksesta ei ole tullut poliisille ilmoitusta.”

Karhusen mukaan poliisi seuraa tilannetta aktiivisesti ja ”on hereillä sen kanssa”.

”Poliisilla on mahdollisuus reagoida, jos jotain sellaista ilmenisi, johon olisi erityisesti tarve reagoida. Erityisvalmiuksia ei ole. Näiden tietojen valossa ei ole tarvetta.”