Pieni putkifirma alkoi rakentaa kerrostaloja Akaaseen ja moninkertaisti liikevaihtonsa – seuraavaksi aikoo tehdä saman Viialassa: ”Tämä sapluuna on ihan jees”

Kaksi kerrostaloa Akaan Toijalaan tehnyt putkiurakoitsija sanoo, että rakentaminen on ollut taloudellisesti kannattavaa. Viialan talot ovat suunnitteilla ja alkavat rakentua aikaisintaan 2023.

Akaan Toijalassa kaksi kerrostaloa rakennuttanut ja rakentanut Toijalan LVI-palvelu moninkertaisti viime vuonna liikevaihtonsa edellisestä vuodesta. Toimitusjohtaja MIka Piittisjärvi sanoo, etteivät luvut ole vielä julkisia, mutta odotettavissa on kaksinumeroinen liikevaihto. Vuonna 2020 liikevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 8,6.

”Kasvu fokusoituu kahteen projektiin, niin se on hallittavissa. Jos tämä olisi tilkkutäkkinä maailmalla, niin sitten se olisi hankalaa”, toimitusjohtaja Piittisjärvi kertoo.

Kasvu tulee kerrostalobisneksestä, jonka putkiurakointia tekevä yritys aloitti kolmisen vuotta sitten. Liikevaihdossa rakennusurakat alkoivat näkyä osittain vasta viime vuonna ja varsinaisesti vasta viime vuonna.

Ensimmäinen yhdeksänkerroksinen talo valmistui 2021 ja toinen samanlainen vielä tänä vuonna.

”Kyllä tämä on ollut ihan taloudellisesti kannattavaa ja järkevää”, Piittisjärvi sanoo.

Viialassa kaksi tonttia aseman tuntumassa

Vauhti näyttää jatkuvan, sillä suunnitelmissa on nyt kerrostalojen rakentaminen Akaan Viialaan.

Toinen tonteista on radan vieressä Viialan seisakkeen tuntumassa Tuliketuntien ja Asemakadun kulmassa. Toinen sijaitsee Keskuskadun ja Asematien kulmassa, jossa nyt on tyhjillään oleva liikerakennus. Siinä on viimeksi toiminut Viialan Kirppis ja aiemmin Siwa. Suunnitelmista kertoi ensimmäisenä Akaan Seutu.

”Varmaan aseman viereinen tontti tehdään ensin, niin pystymme käyttämään Siwan kiinteistöä sosiaalitiloina ja rakennustarvikkeiden varastointiin, siis palvelemaan rakentamista.”

Aseman tontilla on voimassa oleva kaava, johon saa rakentaa viisi kerrosta. Rakennusoikeutta on 3 000 neliötä. Tontille mahtuu siis parikin taloa. Keskuskadun tontille on haettava asemakaavan muutos.

Piittisjärvi kertoo, että nyt suunnitellaan, millaisia taloja kannattaisi rakentaa. ”Siinä on kahdelle paikka, josta saa synergiaa. Yhtä (viisikerroksista) ei kannata tehdä. Jos lähdetään tekemään korkeampaa, silloin voi olla yksi talo.”

Rakentamaan aikaisintaan 2023

Nyt kartoitetaan kysyntää, jota Piittisjärven mukaan on ollut hyvin. Suunnitelmat ovat teossa, ja ennakkomarkkinointi voi alkaa kesällä. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan vuonna 2023, mutta jotta rakentaminen alkaa, pitää puolet asunnoista olla varattuna.

Konsepti on sama kuin Toijalassakin: yritys rakennuttaa ja rakentaa itse, ja urakoitsijoiksi valitaan mahdollisimman pitkälle tuttuja paikallisia rakentajia. Tärkeää on myös sijainti, Toijalan kohteet ovat vastapäätä asemaa ja asema on nurkalla Viialassakin. Se on esimerkiksi Toijalaan houkutellut muuttajia muilta paikkakunnilta.

”Tämä sapluuna on ihan jees. Aina pientä oppimista on, mutta luulen, että perusasiat ovat hyvin hallussa.”