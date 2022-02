Enemmistö Pirkanmaan aluevaltuutetuista haluaa lisää mielenterveyspalveluita ja maksuttoman ehkäisyn nuorille – Osa kysymyksistä jakaa mielipiteitä: ”Huumeiden käyttöä ei pidä hyväksyä”

Aamulehti selvitti vaalikonevastausten perusteella, miten Pirkanmaan uudet aluevaltuutetut suhtautuvat merkittäviin sosiaali- ja terveyspalveluja ja niiden järjestämistä koskeviin kysymyksiin.

Miten Pirkanmaan uusi aluevaltuusto suhtautuu keskeisiin sosiaali- ja terveyspalveluja koskeviin kysymyksiin? Se tiedetään jo nyt, vaikka uusi valtuusto ei ole vielä pitänyt edes ensimmäistä kokoustaan.

Pirkanmaalle valittiin 79 aluevaltuutettua, joista 74 vastasi Aamulehden aluevaalien vaalikoneeseen. Monista keskeisistä asioista ja periaatteista uusi aluevaltuusto on lähes yksimielinen.

Mikä? Vaalikone Pirkanmaalle valittiin aluevaaleissa 79 aluevaltuutettua, joista 74 vastasi Aamulehden vaalikoneeseen ennen vaaleja. Vaalikoneesta puuttuvat vain Kalervo Kummolan (kok.), Kirsi Kaivosen (sd.), Jenni Jokisen (sd.), Veikko Vallinin (ps.) ja Pertti Hakasen (kesk.) vastaukset. Kummola ja Kaivonen aloittivat vaalikoneen täyttämisen, mutta vastaaminen jäi heillä syystä tai toisesta kesken, eivätkä he kuitanneet vastauksiaan julkaisuvalmiiksi. Aamulehden vaalikoneessa oli 29 kysymystä. Vaalikone tehtiin Sanoma-yhteistyönä.

Palvelut kouluilla

99 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista aluevaltuutetuista oli sitä mieltä (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä), että kouluterveydenhuollon, koulupsykologien ja -kuraattorien palvelut pitää Pirkanmaalla tarjota vastedeskin kouluissa eikä esimerkiksi keskitetyissä yksiköissä.

”Kuraattorit ja psykologit ja terveydenhoitajat kuuluvat kouluille. Olennaista on, että jatkossakin oppilashuolto ja kouluterveydenhuolto ovat lähellä oppilaita ja että resurssit siihen ovat riittävät ja tarvetta vastaavat”, kirjoitti vaalikonevastauksessaan uusi aluevaltuutettu, Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnan apulaispormestari, opettajataustainen Johanna Loukaskorpi (sd.).

97 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista aluevaltuutetuista oli sitä mieltä, että Pirkanmaalla asiakkaan pitää saada itse valita, käyttääkö hän digipalveluita vai lähipalveluita.

”Digitaalisten palvelujen kehitys on vielä melko alkuvaiheessa. Erityisesti ikäihmiset eivät ole näitä tottuneet käyttämään. Palveluissa on vielä pitkään tarpeellista tarjota niitä monimuotoisesti, eikä vain yhteen tapaan pitäytyen”, kirjoitti vastauksessaan vaalien yhdeksi ääniharavaksi noussut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin entinen johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen (kok.).

Mielenterveyteen rahaa

95 prosenttia oli sitä mieltä, että mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa on taattava oikeus saada hoitoa tietyn ajan, esimerkiksi seitsemän päivän sisällä, vaikka se lisäisi kustannuksia.

"Terapiatakuu tulee saattaa voimaan koko Pirkanmaalla. Mitä nopeammin ihminen saa mielenterveyden haasteissa apua, sitä useampi välttää kalliit ja raskaat hoitojaksot. Mielenterveydessä tulee panostaa erityisesti ennaltaehkäisyyn kouluissa ja työpaikoilla, ja matalan kynnyksen palveluihin”, kirjoitti vaalikonevastauksessaan vihreiden valtakunnalliseksikin ääniharavaksi noussut Jaakko Mustakallio.

92 prosenttia oli sitä mieltä, että mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon käytettävää osuutta terveydenhoidon menoista on kasvatettava.

Koko alueen etu

85 prosenttia oli sitä mieltä, että aluevaltuutetun on ajettava aina koko Pirkanmaan hyvinvointialueen etua, vaikka se olisi ristiriidassa hänen oman kotikuntansa edun kanssa.

"Aluevaltuustoon ei mennä ajamaan ainoastaan oman kotikunnan etua. On kuitenkin pyrittävä siihen, että jokaisen hyvinvointialueen kunnan etu toteutuu mahdollisimman hyvin", kirjoitti Kukka Kunnari, joka valittiin vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän varapuheenjohtajaksi.

85 prosenttia oli myös sitä mieltä, että jokaisessa Pirkanmaan kunnassa on oltava oma neuvola. 69 prosenttia puolestaan oli sitä mieltä, että joka kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, vaikka se lisäisi kustannuksia.

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla hyvin saavutettavissa jokaisessa kunnassa, mutta se ei välttämättä edellytä erillistä rakennusta”, kirjoitti vastauksessaan Tampereen pormestari, vaalien äänikuningatar Anna-Kaisa Ikonen (kok.).

Hoitajapulaan ratkaisuja?

78 prosenttia oli sitä mieltä, että jos hoitajista on pulaa, heitä pitäisi houkutella töihin suuremmalla palkalla. 84 prosenttia halusi helpottaa ulkomaisten hoitajien tuloa töihin Suomeen työvoimapulan lievittämiseksi. Kaikki eivät kuitenkaan olleet samaa mieltä.

"Heikosta palkkauksesta ja työn kuormittavuudesta aiheutuvaa sote-alan työvoimapulaa ei voida ratkaista palkkaamalla asiakaspalvelutehtäviin kielitaidotonta ulkomaista työvoimaa. Se paitsi laskee hoivapalveluiden laatua, myös polkee hoiva-alan luonnollista palkkakehitystä”, kirjoitti vastauksessaan perussuomalaisten valtuustoryhmän varapuheenjohtajaksi valittu Joakim Vigelius.

Palveluseteleitä lisää

Peräti 98 prosenttia haluaa nähdä terveydenhuollossa tulevaisuudessakin yksityisen yrityksen kaltaisesti toimivia julkisomisteisia osakeyhtiöitä kuten tekonivelsairaala Coxa ja Taysin Sydänsairaala. 89 prosenttia lisäisi palvelusetelin käyttöä jonojen purkamiseksi.

”Palveluseteli oikeuttaa varaamaan ajan vain tietyiltä palveluiden tuottajilta. Valinnanvaraa voisi olla vielä enemmän”, kirjoitti vastauksessaan keskustan valtuustoryhmän vetäjäksi valittu Minna Sarvijärvi (kesk.).

Huumekysymys jakaa

Yksi eniten aluevaltuutettuja jakava kysymys koskee päihdepolitiikkaa. Vaalikoneessa esitettiin väite, että Tampereelle pitää perustaa huumeiden käyttöhuoneita, jos laki sen myöhemmin sallii. 46 prosenttia oli samaa mieltä, 43 prosenttia eri mieltä. 11 prosenttia ei osannut sanoa.

”Tällä olisi merkittäviä hyötyjä: muualla käyttöhuoneet ovat vähentäneet merkittävästi huumekuolemia ja rauhoittaneet katutilaa”, kirjoitti kansanedustaja Anna Kontula (vas.).

”Huumeiden käyttöä ei pidä hyväksyä”, kirjoitti vastauksessaan Hanna Laine (sd.).

Lastensuojelua julkiselle?

Oletetusti myös kysymys julkisten terveyspalvelujen maksullisuudesta jakoi aluevaltuustoa. 47 prosentin mielestä maksullisuus on hyvä asia, 53 prosentin mielestä ei. ”Terveydenhuollon maksut tulee pitää niin alhaisina, että taloudellinen tilanne ei milloinkaan ole este hoitoon hakeutumiselle. Terveyskeskus- ja hoitomaksuja voidaan tarvittaessa porrastaa tulojen mukaan”, kirjoitti vastauksessaan keskustan ryhmän varapuheenjohtajaksi valittu Katariina Pylsy.

56 prosenttia oli sitä mieltä, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten palveluita pitäisi siirtää yrityksiltä enemmän julkisen puolen hoidettavaksi. Nyt valtaosa lastensuojelulaitosten ylläpitäjistä on yksityisiä yrityksiä. ”Julkisen puolen olisi satsattava enemmän lastensuojeluun omana toimintanaan. Voittoa tavoitteleva yritystoiminta ja intressiristiriidat eivät sovi kovin hyvin lastensuojelun sektorille”, kirjoitti vastauksessaan kansanedustaja Sari Tanus (kd.).

Maksutonta ehkäisyä

Kovasti valtuutettuja jakaa myös kysymys paperittomien eli oikeudetta maassa oleskelevien oikeus kiireellisten terveyspalvelujen lisäksi kroonisten sairauksien hoitoon, suun terveydenhoitoon ja rokotuksiin. 52 prosenttia valtuutetuista takaisi oikeuden näihin palveluihin paperittomille. 45 prosenttia oli eri mieltä. ”He ovat yksiselitteisesti laittomasti maassa, eikä suomalaisen veronmaksajan tehtävä ole kustantaa heidän hammashoitoaan”, kirjoitti perussuomalaisten sastamalalainen ääniharava Miko Bergbom.

72 prosenttia tarjoaisi alle 25-vuotiaille maksuttoman ehkäisyn. ”Maksuton ehkäisy on tutkitusti tehokas tapa vähentää abortteja ja seksitauteja sekä vahvistaa nuorten seksuaalioikeuksia”, kirjoitti vihreiden puheenjohtajan sijainen, kansanedustaja Iiris Suomela vastauksessaan.

Kotihoitoa lisää

55 prosenttia siirtäisi vanhusten hoivassa painopistettä edelleen kotihoidon puolelle. 75 prosenttia ajatteli, että kotihoitoon pitäisi tuoda enemmän sähköisiä palveluita kuten videopuheluja ja älylaitteita.

”Kotihoidon nykyinen noin 90 prosentin osuus on hyvä. Väkisin sitä määrää ei pidä nostaa, ja pitää kunnioittaa ikäihmisten omia toiveita. Vaarana on se, että liian huonokuntoisia vanhuksia on kotihoidossa”, kirjoitti Tampereen entinen pormestari, sdp:n aluevaltuustoryhmän johtoon valittu Lauri Lyly.