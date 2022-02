Pirkkalan suursuosion keränneet omakotitontit arvottiin – Näin huolella valmisteltu arvonta eteni: ”Kaikki meni suunnitellusti”

Pirkkalan Lepomoision suurta suosiota herättäneet omakotitontit arvottiin torstaina. Kahdessa arvonnassa oli jaossa yhteensä 15 tonttia. Moni hakija tavoitteli erityisesti yhtä kulmatonttia. Pääsimme seuraamaan jännittävää tonttiarvontaa paikan päälle.

Kaikki Pirkkalan Rantaniityn juhlatalossa on torstaiaamuna valmista. Pian on alkamassa hakijaryntäyksen aikaan saaneiden omakotitonttien arvonta. Jaossa on 15 tonttia Pirkkalan Lepomoisiosta.

Arvontoja on kaksi. Ensin arvotaan kahdeksan tonttia 210 pirkkalalaisen hakijan kesken ja myöhemmin torstaina loput seitsemän tonttia kaikkien hakijoiden arvonnassa. Tonteista tuli yhteensä 769 hakemusta, joista 730 hyväksyttiin arvontaa.

Tunnelma juhlatalossa on odottava. Hakijoita paikalla ei ole vaan he seuraavat arvontaa etänä. Lopulta kello lyö tasan yhdeksän. Arvonta alkaa.

Alkuun arvonnan puheenjohtaja, Pirkkalan pormestari Marko Jarva (kok.) kertaa sääntöjä. Jokaiselle hakijalle on annettu arvontanumero. Ensin arvotaan saajat kahdeksalle tontille, sitten 15 hakijaa varalle. Varasijoille nousevat osallistuvat myös torstain toiseen arvontaa. ”Näillä säännöillä arvonta voidaan aloittaa", Jarva toteaa.

Arvonnan virallinen valvoja Antti Jokinen Pirkkalainen-lehdestä tarttuu kirjekuoreen, jossa arvontalaput ovat ja kaataa ne arvonta-astiaan. Onnettarena toimiva johdon sihteeri Jaana Laine-Ojanen kurkottaa ja nostaa ensimmäisen arvontalapun.

”Tonttiarvonta to 3.2.2022”, oli kirjattu kirjekuoreen, jossa ensimmäiseen arvontaan osallistuneiden hakijoiden arvontanumerot olivat ennen kuin ne kaadettiin arvonta-astiaan. Ensimmäisessä arvonnassa arvottiin kahdeksan tonttia pirkkalalaisten hakijoiden kesken.

Arvonnan virallinen valvoja Antti Jokinen (keskellä) ja pormestari Marko Jarva seurasivat, kun onnettarena toiminut Jaana Laine-Ojanen kurotti poimimaan arvontanumeron. Kun numero oli arvottu, Satu Naskali (vasemmalla) etsi listasta numeroa vastaavan hakijan nimen. Asianhallintasihteeri Johanna Saarihuhta piti arvontapöytäkirjaa.

Mitä? Pirkkalan tonttiarvonta Lepomoisiossa sijaitsevia omakotitalotontteja oli haettavana 15. Hakuaika oli joulu–tammikuussa. Hakemuksia tuli 769, joista 39 hylättiin. Lopulliseen arvontaan hyväksyttiin siis 730 hakemusta. Tonttien pinta-alat ovat 690–1000 neliömetriä. Kaikki tontit voidaan ostaa tai vuokrata. Tonteista halvimman myyntihinta on 71 415 euroa, kalleimman 103 500 euroa. Alueella ei ole rakennustapaohjetta, joka määrittelisi esimerkiksi rakennusten värityksen tai rakennusmateriaalin. Tonttia hakeneista 28 prosenttia oli pirkkalalaisia. Lopuissa hakijoissa oli henkilöitä myös Pirkanmaan ulkopuolelta.

Suosituin heti ensimmäisenä

Tekninen avustaja ja arvonnan Excel-listauksesta vastaava Satu Naskali etsii ensimmäistä arvontanumeroa vastaavan hakijan nimen. Hakija saa ykköstoiveenaan olleen tontin: puistoon rajautuvan 795 neliön kulmatontin Purotieltä.

Tontti osoittautuu kaikista halutuimmaksi. Se oli kaikkiaan kuuden ensimmäisestä arvonnasta tontin saaneen hakijan ensisijaisena toiveena. ”Tontti on ollut todella suosittu. Se on ollut suurimman osan hakijoista ykköstoive. Varmaankin sen sijainti selittää suosiota,” Naskali miettii.

Seuraavaksi arvotaan tontti Vasamatieltä. Kolmas onnekas on toivonut ensisijaisesti Purotien kulmatonttia. Koska se on jo mennyt, hakijalle tarjotaan hänen kakkostoiveenaan ollutta naapuritonttia.

Kaikki torstaina arvottavina olleet tontit on mahdollista ostaa tai vuokrata. Esimerkiksi Purotien suositun kulmatontin hinta on hieman yli 82 400 euroa, vuosivuokra noin 2 885 euroa.

Teknisen avustajan Satu Naskalin kynä osoittaa Lepomoision suosituinta tonttia. Purotiellä sijaitseva tontti on pinta-alaltaan 795 neliötä ja rakennusoikeutta on 239 kerrosalaneliömetri.

Tonttia hakeneilla oli mahdollisuus seurata arvontaa etäyhteydellä. Arvonta näytettiin heille suorana lähetyksenä.

Torstaina arvotut omakotitontit sijaitsevat Pirkkalan Lepomoision kunnanosassa.

Seuraava ensi vuonna

Se, millaiseksi Lepomoision alue nyt arvottavien tonttien osalta lopulta muodostuu, on avoinna. Alueella ei ole rakennustapaohjetta, joka määrittelisi esimerkiksi tulevien talojen värityksen.

Nopeimmat onnekkaat voivat päästä rakentamaan tonteille jo huhti–toukokuussa. Viimeistään rakentamisen tonteilla tulee alkaa toukokuussa 2023. ”Helmikuussa järjestämme tontin saaville vielä tontti-illan, missä asioita käydään läpi”, Naskali kertoo.

Rantaniityn juhlatalossa arvonta on edennyt jo pitkälle. Kun kello lyö 9.18 kahdeksan tonttia ja 15 varasijalle yltänyttä on arvottu. Arvonta julistetaan päättyneeksi. Toinen arvonta, jossa ovat mukana kaikki hakijat, alkaa kello 12.

Arvontatulokset eivät ole vielä vahvistettuja. Nyt tontin saaneiden tiedot tarkistetaan. Esimerkiksi, jos kotikunta ei olekaan Pirkkala tai hakija on jo saanut tontin vuoden 2012 jälkeen, hakemus hylätään. Arvonnasta tehdään myös pöytäkirja, joka julkaistaan ensi viikolla.

Pormestari Marko Jarva on arvonnan päätyttyä tyytyväinen. ”Kaikki meni suunnitellusti. On hienoa, että tontit ovat herättäneet näin paljon kiinnostusta”, Jarva sanoo. ”Pirkkalan sijainti on erinomainen ja omakotitonteista on koko kaupunkiseudulla kova kysyntä.”

Seuraavan kerran Pirkkalassa arvotaan tontteja alkuvuodesta 2023.