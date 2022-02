Ruoveden kunnanjohtaja Eeva Viitanen eteni Ikaalisten kaupunginjohtajahaussa kolmen joukkoon

Ruoveden kunnanjohtaja Eeva Viitanen on valittu soveltuvuusarviointiin Ikaalisten kaupunginjohtajahaussa.

Ruoveden kunnanjohtaja Eeva Viitanen on kärkiehdokkaita Ikaalisten kaupunginjohtajahaussa. Hän on edennyt kolmen joukkoon.

Ikaalisten kaupunginhallituksen nimeämä rekrytoinnin valmisteluryhmä on haastattelujen perusteella valinnut Eeva Viitasen lisäksi Mikko Latvalan ja Sabah Samaletdinin soveltuvuusarviointiin.

Viitanen on Ruoveden kunnanjohtaja, Latvala on Petäjäveden kunnanjohtaja ja Samaletdin on Päijät-Hämeen rakenneuudistushankkeen projektipäällikkö.

Ikaalisten kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan valintaa 7. helmikuuta. Valtuustoon asia etenee 14. helmikuuta.

Kaupunginjohtajan virkaa haki 13 henkilöä ja 2 antoi suostumuksensa virkahaussa. Hakijoiden joukossa olivat Keuruun entinen kaupunginjohtaja Hannu Mars ja Jämsän entinen kaupunginjohtaja Ilkka Salminen.