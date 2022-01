Pirkkalan hakijaryntäyksen aikaan saaneet omakotitontit arvotaan torstaina – näin se suoritetaan

Arvontaa on valmisteltu huolellisesti, sillä hakijoita on paljon. Lisäksi edellisestä tonttiarvonnasta nousi kohu, kun onnetar arpoi sattumalta tontin itselleen.

Pirkkalan kunta arpoo hakijoille 15 omakotitonttia ensi torstaina 3. helmikuuta suorassa lähetyksessä. Tonteista kahdeksan on varattu pirkkalalaisille hakijoille.

Pirkkalan pormestari Marko Jarva (kok.) kertoo, että aamulla yhdeksältä alkavassa arvonnassa arvotaan ensin pirkkalalaisille menevät tontit ja niihin 15 varasijalla olevaa. Varasijalla olevat ovat mukana toisessa arvonnassa, jossa ovat mukana kaikki hakemuksen jättäneet. Toisessa, kello 12 alkavassa arvonnassa on jaossa seitsemän tonttia. Tontit sijaitsevat Lepomoision alueella.

Viimeksi nousi kohu

Viimeksi Pirkkalan tonttiarpajaisista nousi kohu, kun onnettarena toiminut arpoi sattumalta tontin itselleen. Tällä kertaa tontit arpoo johtoryhmän sihteeri. Jarva sanoo, että nyt onnettarella ei ole omaa tonttihakemusta vetämässä.

Arvontaa on valmisteltu huolellisesti, sillä kuntaan on tullut kyselyjä muun muassa siitä, miten arvonta toteutetaan. Tänä vuonna tilaisuus välitetään suorana lähetyksenä ja arvontapöytäkirja tulee nähtäväksi kunnan verkkosivulle.

Arvonnassa jokaiselle hakijalle on annettu arvontanumero. ”Arpaliput ovat kirjekuoressa jotka kaadetaan arvonta-astiaan. Onnetar nostaa numeron ja kertoo sen kameralle. Sen jälkeen katsotaan, kuka hakija on ja tarkistetaan hänen tonttitoiveensa”, Jarva kertaa arvonnan säännöt.

”Vielä vähän reserviä”

Määräaikaan mennessä saapui 769 hakemusta. Jarva sanoo, että hakijoina on todennäköisesti myös rakennusliikkeitä. Viimeksi kun tontteja jaettiin vuonna 2019, niitä tavoitteli 368 hakijaa.

Tänä vuonna saapuneista hakemuksista 40 on hylätty. ”Siellä on ollut esimerkiksi samasta ruokakunnasta, ja hakemuksia hyväksytään vain yksi per ruokakunta”, Jarva sanoo.

Hänen mukaansa pientalotontteja on parhaillaankin kaavoituksessa vanhan kirkon suunnalla ja Loukonlahdessa. ”Meillä on myös Kurikassa ja Lepomoisiossa vielä vähän reserviä.”