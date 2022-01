Orivesi houkuttelee muuttajia runsaalla tonttitarjonnalla –uusimman alueen 17 tonttia hakuun elokuussa

Orivedellä on vapaana 50 pientalotonttia. Kunnanjohtajan mukaan tavoite on saada väkiluku muuttovoiton kautta kasvuun.

Aamulehti

Orivedellä tulee hakuun 17 pientalokotitonttia elokuussa. Osa tonteista on kaavoitettu asuinpientaloille, jolloin niihin voi rakentaa pari- tai rivitalon. Kaikkiaan Mattilanniittyyn on kaavoitettu 37 tonttia.

Hakuun tulevien tonttien koot vaihtelevat noin 800 neliöstä 2 600 neliöön. Kunnanhallitus on määrittänyt tonttien hinnaksi 15 euroa neliömetriltä.

Tontit sijaitseva Mattilanniityn asuinalueella noin kilometrin päässä kunnan keskustasta.

”Alue on odotettu ja lähellä keskustaa. Tuntuu, että tälle on ollut kysyntää” , kertoo kaupunginjohtaja Juha Kuusisto. Hän sanoo, että kaava-alueen tontteja kysyttiin jo kaavavaiheessa, joka viivästyi valituksen vuoksi.

Orivedellä pientalojen tonttitarjonta on runsasta. Kunnan verkkosivujen mukaan vapaana on yli 50 tonttia. Muun muassa Tallukalliolla tontteja on 16, niistä osa vain alustavasti varattavissa. Kunta markkinoi tontteja muun muassa hyvillä ulkoilumaastoilla ja palvelujen läheisyydellä.

Orivesi on Tampereen kaupunkiseudun kunnista ainoa, jonka väkiluku Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan väheni. Syynä on se, että Orivedellä kuolleisuus on syntyvyyttä suurempaa. Kuitenkin kunnassa oli nettomuuttovoittoa 17 asukkaan verran. Kuusisto sanoo, että muuttovoittoa on saatava, jotta väestönkehitys saadaan käännettyä positiiviseksi.

” Tavoite on saada kuntaan nuoria perheitä.”