Sivulliset tunkeutuvat ajamaan rallia Teivon raviradalle ja aiheuttavat vaaraa hevosille ja ihmisille: ”Siinä käy kallis vahinko”

Ylöjärvellä sijaitsevan Teivon ravikeskuksen toimitusjohtaja Päivi Lehtonen kummeksuu ihmisten käytöstä. Hänen mukaansa harva huomautuksen saava toteaa rauhallisesti poistuvansa alueelta.

”Sain isältä vastaani huutoa. Tyttö oli kyllä selvästi nolona. Ravirata ei ole mikään yleinen ajoharjoittelualue, ei sinne niin vain saa tulla.”

Näin kertoo Teivon ravikeskuksen toimitusjohtaja Päivi Lehtonen tapahtumista, kun hän joutui perjantaina häätämään raviradan katsomoalueelle ajoharjoittelemaan tulleen isän ja tyttären.

"Mikä ihmeen sosialisoinnin aalto menossa?”

Sivulliset ovat tänä talvena toistuvasti tunkeutuneet autoillaan Teivon ravikeskuksen alueelle Ylöjärvellä. Lehtosen mukaan ravikeskuksen pysäköintialueelle, katsomoalueelle tai jopa kaviouralle on tultu ajamaan rallia ja luistattamaan autoja. Kuskeina on Lehtosen mukaan ollut aikuisiakin miehiä ja heillä on välillä lapsia kyydissään.

Lehtonen kertoo, että esimerkiksi viime keskiviikkoiltana, 26. tammikuuta juuri kortin saaneet nuoret vetivät kaviouralla rattikelkkaa auton perässä.

Hän tähdentää, että kavioura vaurioituu herkästi. ”Aina, kun kaviouralla on monttu, se pitää korjata. Hevonen ravaa uralla jopa 60 kilometrin tuntivauhtia ja voi loukata jalkansa, jos sen askel osuu monttuun. Lisäksi ohjastajan kärryjen renkaat ovat kapeat, joten jokainen pomppu tuntuu.”

Lehtonen sanoo, että kavioura voi tuhoutua autolla ajosta niin pahoin, että sen pintaa pitää kuoria pois. ”Tämä tarkoittaa kymmeniä miestunteja ja jopa tuhansien eurojen kustannuksia.”

Lehtonen sanoo häntä ärsyttävän ilmiössä sen, että harva huomautuksen saanut toteaa rauhallisesti, että ”selvä, minä lähden”.

”Mikä ihmeen sosialisoinnin aalto nyt on menossa? Vaikka meillä olisi portti auki, ei yksityiselle alueelle saa tulla rälläämään autolla.”

”Ei yhtään kuljettajan hanskassa”

Päivi Lehtonen on huolissaan siitä, että ravikeskuksen alueelle tunkeutunut auto törmää hevoseen ja ohjastajaan. ”Kun autoja lennätetään alueella, ne eivät välillä ole yhtään kuljettajan hanskassa. Siinä voi käydä vahinko”, Lehtonen sanoo ja huomauttaa, että Teivaalanharjulla käyvät hiihtäjätkään eivät välttämättä huomaa nopeasti lähestyvää autoa.

Ravikeskuksen hevosia voi olla tarhauksessa myöhäänkin illalla. ”On iso riski, että hevonen säikähtää autoa ja tulee aidan läpi. Siinä käy kallis vahinko.”

Teivon ravikeskuksella on ollut ongelmaa autoilijoista aiempinakin talvina, mutta tämän talven runsaslumisuus on saanut ilmiön ryöpsähtämään.

”Emme haluaisi tästä linnaketta”

Lehtonen hymähtää ravikeskuksen saaneen sosiaalisessa mediassa kansalaisilta paljon ohjeita ja neuvoja siitä, miten sen kannattaisi pitää tunkeilijat pois alueeltaan. ”On neuvottu, että hommatkaa sellaista ja tällaista kameraa ja pystyttäkää puomeja. Kai se raha täytyy sitten jostain kaivaa, mutta on ollut ihan positiivinen asia, että ihmiset ovat käyneet kävelemässä alueella. Alueella on ravikoulu, ihmiset käyvät treenaamassa radalla hevosiaan ja koiraväellä on treeninsä hallissa, joten emme haluaisi tehdä tästä linnaketta.”

Lehtonen kertoo poliisin ottaneen ravikeskuksen huolen vakavasti, tulevan puhelinsoitosta nopeasti paikalle ja sakottavan autoilijoita.