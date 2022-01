Pirkanmaan aluevaalilautakunnan sihteerin Teemu Jokisen mukaan aluevaali­lautakunta kokoontui perjantaina ja päättää virheen oikaisusta.

Aamulehti

Vesilahdessa tapahtui keskiviikkona kirjausvirhe, kun Erkki Paloniemen (kok.) 63 ääntä kirjautui toiselle ehdokkaalle. Pirkanmaan aluevaalilautakunta ehti vahvistaa vaalituloksen, joka on Paloniemen ja toisen ehdokkaan osalta vielä virheellinen ja jolla Paloniemi olisi pudonnut varavaltuutetuksi.

Pirkanmaan aluevaalilautakunnan sihteeri Teemu Jokinen kertoi Aamulehdelle perjantaina iltapäivällä, että aluevaalilautakunta käsittelee asiaa perjantaina.

”Kävi ilmi, että kunnassa oli kirjoitusvirhe ja siltä pohjalta pitää uudestaan harkita, korjataanko virhettä. Vesilahden kuntahan on tehnyt käsittääkseni jo päätöksen siitä, että se on kirjoitusvirhe ja he ovat korjanneet sen. Koko alueen vaalien tulos vahvistetaan aluevaalilautakunnassa, niin meidän pitää vielä kokoontua”.

Jokinen kertoi myöhemmin perjantaina, että Pirkanmaan aluevaalilautakunta korjasi virheen. ”Lopputulos oli se, että korjattiin virhe samalla tavalla, kuin keskusvaalilautakunta oli sen korjannut.”

Korjaus, ja vahvistetut tulokset lisättiin aluevaalien tulospalvelusivulle perjantaina kello 18.23 siten, että Paloniemi on mukana kokoomuksen listalla.