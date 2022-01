Nokialaisen Janne Siuvon työpäivä alkoi lauantaina iltapäivällä, 16 tuntia myöhemmin työ valtatiellä 12 jatkuu yhä – pääsimme aura-auton kyytiin

Kun muut nukkuivat Valtteri-lumimyrskyn pauhatessa, nokialainen Janne Siuvo oli täydessä työn touhussa. Auraajan työpäivä alkoi jo lauantaina ja 16 tuntia myöhemmin työpäivä jatkui yhä. Sunnuntaina työssä oli Siuvon koko kalusto. ”Harvoin sataa näin paljon.”

Tilaajille

Aamulehti

Valtteri-lumimyrsky on tupruttanut lunta lauantain ja yön aikana Tampereen seudulla 16 senttimetriä, mutta pitkä ja jyrkkä Sarkolanmäki valtatiellä 12 Nokialla on kahdeksalta sunnuntaiaamuna lumesta puhdas.

Janne Siuvo on puhdistanut mäen ajettuaan aura-autollaan Nokian ja Sastamalan väliä jo kuudesti illan ja yön aikana. Siuvo on tehnyt töitä 16 tuntia putkeen, mutta työpäivä jatkuu yhä. Lunta on tullut lauantaiaamupäivästä lähtien enemmän kuin kertaakaan tänä talvena ja sitä on luvassa lisää.