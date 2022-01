Pirkanmaan lukioissa valmistaudutaan jo viidensiin korona-ajan ylioppilaskirjoituksiin – Omikronaalto aiheuttaa uusia huolia

Kysyimme kolmen pirkanmaalaisen lukion rehtoreilta, miten ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan omikronaallon riehuessa. Heidän harras toiveensa on, että kaikki nuoret ottaisivat rokotteet ja tautipiikki olisi taittunut jo maaliskuun puolivälissä.

Aamulehti

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat 15. maaliskuuta. Pirkanmaan lukioissa valmistaudutaan jo viidensiin korona-ajan yo-kirjoituksiin epätietoisena siitä, minkälainen tautitilanne maaliskuun puolivälissä vallitsee.

”Koulut yrittävät huolehtia kaikin keinoin siitä, että ylioppilastutkinto saadaan vietyä läpi yhtä hyvin kuin muinakin koronakertoina. Näitä toimintatapoja on nyt kaksi vuotta harjoiteltu, joten kouluilla on hyvät ja toimivat rutiinit kirjoitusten järjestämiseen”, Tampereen Sammon keskuslukion rehtori Tuija Ylöniemi toteaa.

Ylioppilaskokeiden koepäiviin ei tänä keväänä ole tulossa muutoksia koronan takia. Viime keväänä Ylioppilastutkintolautakunta lisäsi koepäiviä reaaliaineisiin ja matematiikkaan, jotta kokeiden osallistujamääriä saatiin jaettua pienemmiksi. ”Nyt jatkamme suunnittelua sen mukaan, että ilmoitetut koepäivät pätevät.”

Rokotukset kuntoon

Kouluilla toivotaan, että mahdollisimman moni abiturientti on ennen kokeiden alkua käynyt ottamassa kolme koronarokotusta. Abien ikäluokan rokotusväleillä sen pitäisi onnistua viimeistään helmikuun aikana.

”Näin kaikilla olisi mahdollisimman hyvä rokotussuoja kokeisiin tulessa. Mehän emme voi rokotusten ottamista vaatia tai edes suositella, mutta toivomme, että näin tehtäisiin.”

Muuten kirjoituksissa ovat käytössä jo tutuiksi tulleet koronaohjeet. ”Yritämme pitää kunnon turvavälejä, käytämme maskeja ja käsidesiä. Ylioppilastutkintotiloissa on väljempää kuin koronattomana aikana. Kaikkiin toimintoihin, kuten kouluun tuloon, salissa käyttäytymiseen, wc-käynteihin ja eväiden syömiseen liittyy tarkka hygieniaohjeistus.”

Nykyään ylioppilaskokeiden hajauttaminen on tavallista. ”Nyt kirjoittavista nuorista moni on tehnyt yo-kokeita jo viime syksynä, joten näihin ohjeisiin on totuttu ja tilanne on heille tuttu.”

Tartuntoja vähän

Tampereen lukioissa korona ei ole aiheuttanut isoja sairastumisaaltoja alkuvuoden aikana. Tartuntoja on ollut vähän peruskouluihin verrattuna, ja tilanteen toivotaan jatkuvan yhtä hyvänä.

Omikronvariantin leviäminen aiheuttaa kuitenkin abiturienteille kovat paineet ylioppilaskirjoitusten lähestyessä. Sairastuminen verottaisi lukuaikaa ja estäisi pahimmassa tapauksessa kokeisiin osallistumisen.

”Nuoret toimivat kyllä tosi vastuullisesti ja yrittävät välttää tartuntoja juuri ennen yo-kirjoituksia. Massapoissaoloja ei ole ollut missään aiemmissa korona-ajan kirjoituksissa.”

Aiempina vuosina koulujen piti miettiä erityisjärjestelyjä karanteenissa oleville, koronalle altistuneille kokelaille. Karanteenien määräämisestä on nyt pääsääntöisesti luovuttu, eikä erillistiloja tarvitse järjestää.

Sairaana ei tulla

Ehdoton ohje kuitenkin on, että sairaana ja oireisena koululle ei tulla. ”Ennen koronaa kokeeseen yritettiin raahustaa missä tilassa tahansa, mutta nyt sitä ei ole edes yritetty. Abiturientit ymmärtävät, että riski muiden tartuttamisesta on iso.”

Jos ennen kokeita sairastuu, ilmoittautuminen voidaan mitätöidä. Tällä hetkellä yleinen ohje hengitystieinfektioihin sairastuneille on viiden päivän omaehtoinen eristäytyminen, oli syy mikä tahansa.

”Virallisia koronatestejä ei enää juuri tehdä, joten näkisin, että tieto sairastumisesta riittää. Ylioppilastutkintolautakunta ei ole aiemminkaan vaatinut virallista todistusta koronavirustartunnasta.”

Yo-kokeen voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. ”Tilaisuus ei enää ole ainutkertainen, mutta ymmärrän pettymyksen eikä sitä pidä vähätellä. Siinä kohtaa se voi tuntua elämän romahtamiselta.”

Nuoret voivat toisaalta sairastaa taudin myös oireettomana tai hyvin lievänä. ”Emme voi tietää, paljonko tartunnan saaneita on koulussa ja tulee yo-kirjoitustilaan.”

Tautiaalto huolena

Lempäälän lukion rehtori Erno Tossavainen toteaa, että koulu odottaa vielä tarkempaa ohjeistusta ylioppilaskirjoitusten järjestelyistä. ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antaa Ylioppilastutkintolautakunnalle lausuntonsa, jota sairaanhoitopiirit sitten tulkitsevat ja tekevät paikallista oheistusta. Viime kädessä käymme asioita läpi kunnan tartuntatautilääkärin kanssa. Vasta sen jälkeen annamme abeille ohjeet terveysturvallisista käytännöistä ja muista toimintatavoista.”

Tossavaisen suurin huoli ylioppilaskirjoitusten suhteen on, että omikronin aiheuttama tautiaalto jyllää voimalla vielä maaliskuussa. ”Se olisi huono tilanne opiskelijoiden kannalta, mutta myös ylioppilaskokeiden järjestämisen ja valvonnan kannalta, jos koulun henkilökuntaa on sairaana.”

Toistaiseksi Lempäälän lukiossa on Tossavaisen mukaan aika hyvin säästytty koronalta. ”Ennusteet kuitenkin ovat sellaisia, että se tulee koskettamaan isoa osaa väestöä lähiviikkojen ja kuukausien aikana. Emme vielä tiedä, mitä tuleman pitää. Itse näen rokotukset tässä ratkaisevana tekijänä. Sitä viestiä olemme myös opiskelijoille antaneet, että ottaisivat ne kolmannet rokotukset. Abiturienteilla on kuitenkin paljon pelissä.”

Odottavalla kannalla

Kangasalan lukion rehtori Maria Kaakkolammi toteaa, että toistaiseksi ollaan odottavalla kannalla. ”Seuraamme Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistusta ja Pirkanmaan virustilannetta tarkasti. Uskon, että viimeistään helmi-maaliskuun vaihteessa näitä ohjeistuksia tarkennetaan ja tehdään tarvittaessa muutoksia, kun nähdään, mikä Pirkanmaan tilanne on.”

Näillä näkymin kirjoituksiin mennään samoilla terveysturvallisilla järjestelyillä, joita on jo useamman kerran harjoiteltu.

”Pyritään välttämään lähikontakteja ja käytetään maskeja. Yo-kokeet järjestetään hyvin väljissä tiloissa. Yhden yksittäisen koepäivän suurin osallistujamäärä meillä on 172 kokelasta. Kokeissa on käytössä yli 400 opiskelijaa vetävä auditorio, iso liikuntasali ja yksi lisätila.”

Myös Kangasalan lukiossa koronatilanne on ollut toistaiseksi rauhallinen. ”Yksittäisiä tartuntoja on ollut, mutta ei mitään isoa aaltoa.”

Omikron tarttuu herkästi rokotuksista huolimatta. Kaakkolammin mukaan on realistista odottaa, että lukiolaisetkin tulevat taudin sairastamaan. ”Toivottavasti se tulee lievänä ja huippu on ohi ennen maaliskuun puoliväliä, jolloin kirjoitukset alkavat.”

Kaakkolammi sanoo olevansa varovaisen luottavainen, että koronatilanteessa on valoa näkyvissä myös yo-kirjoitusten osalta.