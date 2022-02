Aamulehden Satu Peltola kaivaa esiin kiinnostavimmat uutiset Kangasalta ja Ylöjärveltä: Näin hän sen tekee – ”Ennen kuin yhtään sanaa on kirjoitettu, on voinut mennä tunteja”

Tampereen naapurikunnista paikallisuutisia Aamulehteen kirjoittavan Satu Peltolan tärkein työkalu on puhelin.

Nokialaisen Esa Alanteen omakotitalo tuhoutui tulipalossa toukokuussa 2019. Vaikka aikaa on kulunut pian kolme vuotta, Alanne ei ole vieläkään päässyt aloittamaan uuden talon rakentamista. Toimittaja Satu Peltola kävi tapaamassa Alannetta Nokian Taivalkunnassa perjantaina. Alanne kertoi, että loppuvuodesta tullut hallinto-oikeuden päätös katkaisi viimein kaupungin pitkään kestäneen pyörittelyn ja rakentaminen pääsee alkamaan viimein keväällä. Juttu ilmestyy Aamulehdessä helmikuussa.

Toimittaja Satu Peltola kirjoittaa uutisia Aamulehteen erityisesti Kangasalta ja Ylöjärveltä. Peltolan työ koostuu sekä koko Pirkanmaan uutisten päivystysvuoroista että paikallistoimittajan työstä, jolloin hän perehtyy erityisesti Kangasalan ja Ylöjärven uutisointiin.

Yleisin Peltolan kirjoittama juttutyyppi on uutinen, mutta mukaan mahtuu myös muun muassa asiahaastatteluita ja henkilöjuttuja.

Mikä on tärkeintä paikallisuutisissa?

”Oleellisinta on löytää tärkeimmät ja puhuttavimmat aiheet. Toiseksi tärkeintä on tehdä uutinen niin, että se koetaan paikallisena, mutta siihen on löytynyt näkökulmia, jotka voita olla laajemminkin kiinnostavia.”

”Paikalliset uutiset koskettavat heitä, jotka asuvat alueella. Esimerkiksi koronarajoitukset ovat valtakunnallisia tai alueellisia, mutta paikallisesti ihmiset miettivät, miten juuri meidän päiväkodissa toimitaan.”

”Koen tärkeäksi kertoa, kuka päättää, miten ja miksi. Se vaatii joskus tiukkaa asennetta. Hyvistä asioista kerrotaan mielellään, mutta hankalammista halutaan olla hiljaa. Tietoa pitää metsästää, ja kun puhelua aletaan pompotella, eikä kysymyksiin vastata, pitää entistä hanakammin pitää kiinni asiasta.”

Nokialainen Esa Alanne esitteli toimittaja Satu Peltolalle perjantaisella juttukeikalla vanhoja lehtijuttuja, joita toimittaja on aikaisemmin kirjoittanut hänen tapaukseensa liittyen. Peltola kertoo, että paikallisuutisointi vaatii välillä myös pitkäjänteistä työtä ja seurantaa. Vaikka osa uutisista valmistuu päivässä, on aiheita, joita seurataan jopa useita vuosia.

Mikä kiinnostaa?

”Paikkakunnat poikkeavat toisistaan, mutta samanlaiset asiat kiinnostavat kaikkialla. Paikalliset henkilöt kiinnostavat ja heistä ollaan ylpeitä tyyliin: ai meillä on tällainenkin täällä! Myös paikalliset ilmiöt, puheenaiheet ja oho-asiat kiinnostavat kunnasta riippumatta.”

"Olen työskennellyt lyhyemmissä pätkissä myös Valkeakosken Sanomissa, Janakkalan Sanomissa, Nokian Uutisissa ja Jämsän Seudussa. "

Mistä ideat löytyvät?

”Sosiaalinen media on tärkeä työväline, etenkin Facebook ja Instagram. Seuraan pääasiassa kuntien ja paikallisten yhteisöjen sivuja. Käyn päivittäin katsomassa, mitä löytyy.”

”Erittäin tärkeää on pitää silmänsä ja korvansa auki, kun liikkuu ihmisten ilmoilla. Kuuntelemalla ei niinkään löydä suoraan uutisaiheita, mutta aistii tunnelmaa ja tietää, mistä ihmiset puhuvat.”

”Lautakuntien listat ovat oleellinen osa työtä. Esimerkiksi Kangasalan elinympäristölautakunta tai sivistyslautakunta, Ylöjärven tekninen lautakunta, perusturvalautakunta tai ympäristölautakunta käsittelevät kuntalaisille tärkeitä asioita.”

Ylöjärvellä esimerkiksi Siltatien uuden koulun rakentamisen aikataulu ja siihen liittyvät käänteet ovat listoilta löytynyt uutinen.

”Joskus ihmiset ottavat yhteyttä ja antavat uutisvinkkejä. Sitä saisi tapahtua enemmänkin.”

”Uutiseen voi myös törmätä. Tilasin Facebookin kautta joulukranssin oveen. Kun menin sitä hakemaan, huomasin heti, että pihapiirissä on jotakin jännää ja aloin jutella kranssin tehneen henkilön kanssa. Kysyin, mitäs sulla on autotallissa? Sieltä löytyi valtava museoautojen kokoelma, josta tein myöhemmin jutun.”

Toimittaja Satu Peltola on seurannut nokialaisen Esa Alanteen tapausta pitkän aikaa. Kun talo paloi toukokuussa 2019, Peltola kirjoitti siitä onnettomuusuutisen Aamulehteen. Myöhemmin Nokian Uutisissa työskennellessään Peltola kirjoitti aiheesta, kun tapausta käsiteltiin lautakunnassa sekä lopulta myös kaupunginhallituksessa.

Miten uutinen syntyy?

”Puhelin on tärkeä työkalu. Saatan soittaa kymmeniä puheluita päivässä.”

”Kun saan idean, alan soitella. Ensimmäinen puhelu menee juttuvinkin antajalle tai lautakunnan esityslistassa mainitulle lisätietojen antajalle. Seuraavaksi soitan yleensä henkilöille, josta olen saanut tiedon ensimmäisestä puhelusta. Puhelun saa todennäköisesti myös asiaan liittyvä ihminen, jonka tiedän aiempien kokemusteni perusteella.”

”Soittelua ja kyselemistä ei saa arastella. Kunnissa samat ihmiset tietävät monista asioista, joskus joudun soittamaan samalle ihmiselle useita kertoja viikossa.”

”Puheluiden jälkeen tarkistan asioita ja hankin lisää tietoa.”

”Uutispäällikön tai kuvapäällikön kanssa mietitään kuvitusta: valokuva, grafiikka vai arkistokuva, kuvaanko minä vai valokuvaaja. Kuvaan itse noin puolet jutuista, joissa on tuore kuva.”

”Ennen kuin yhtään sanaa on kirjoitettu, on voinut mennä tunteja.”

Seuranta on tärkeää

”Paikallisuutisia syntyy ajankohtaisista aiheista, mutta myös seurannan tuloksena.”

”Esimerkiksi Nokialla paloi omakotitalo toukokuussa 2019. Omistaja haki rakennuslupaa uudelle talolle samalle paikalle, mutta ei saanut sitä. Asiaa on palloteltu pian kolme vuotta, josta osan aikaa omistaja on asunut asuntovaunussa tontillaan.”

”Seurannan lisäksi tärkeää on yhteydenpito ihmisiin, jotka ovat uutisoinnin kohteena. Monissa asioissa pallotellaan yksilöiden elämällä.”